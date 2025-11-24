Todo apunta a Los Morocha: El antecedente que los vincula a la casa de tortura de San Vicente - Chilevisión

“Los Morocha” sería la banda detrás de la brutal casa de tortura descubierta en San Vicente de Tagua Tagua.

La denominada casa de tortura hallada en San Vicente de Tagua Tagua quedó al descubierto tras un operativo del OS9 de Carabineros, que permitió encontrar dos cadáveres en el sector de Pueblo de Indios.

Hasta ahora, la única víctima identificada es Catalina González, joven madre de la zona desaparecida desde septiembre.

Quienes son "Los Morocha", la banda criminal que estaría detrás de la casa de tortura de San Vicente

En primera instancia, el general Guillermo Bohle, jefe de la zona O’Higgins, confirmó: "Tenemos 9 personas conducidas a la Comisaría de San Vicente, son dos chilenos y siete extranjeros que está procediendo a realizar las investigaciones pertinentes para esclarecer en qué calidad y condiciones están".

Posteriormente, según antecedentes recopilados por CHV Noticias en un Reportaje A Fondo, se identificó que la organización criminal vinculada al tráfico de drogas y presuntamente responsable del recinto sería la banda de la región Metropolitana “Los Morocha”.

Aunque el líder del grupo sigue prófugo, durante el operativo del 6 de noviembre fueron detenidos en el mismo cerro los hermanos Miguel (El Menor) y Hugo Prado, además de Claudio Andrés Guzmán (El Pingüino).

Por otro lado, si bien casi no existen antecedentes sobre el líder de la banda, la indagatoria de la Fiscalía señala que la organización fue mutando y expandiéndose hasta asentarse en ese sector de San Vicente, donde finalmente instalaron la llamada casa de tortura.