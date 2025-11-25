 Lo que se sabe del hombre denunciado por acoso a niña en Osorno: Sigue prófugo y enviando mensajes - Chilevisión
25/11/2025 10:57

Lo que se sabe del hombre denunciado por acoso a niña en Osorno: Sigue prófugo y enviando mensajes

La familia acusa que llevan dos meses recibiendo mensajes por redes sociales y fotografías de armas. A pesar de que el caso fue denunciado y se le está buscando para su detención, el sujeto sigue sin ser pillado.

Publicado por Fernanda Valdenegro

Una familia de Osorno está siendo víctima de acoso por parte de un desconocido que lleva cerca de dos meses enviándo mensajes y merodeando su casa. 

La denuncia la realizó Belén Castillo a través de su cuenta Instagram, donde relató que su hermana de 16 años ha sido víctima constante de un acosador, presuntamente de nacionalidad colombiana.

Lleva meses enviando mensajes a la menor y, según cuenta su familia, ha rondado la casa y hasta envió fotografías de armas

Ha llegado a tal punto que el hombre intentó retirar a la menor desde su colegio enviando un correo electrónico falso al establecimiento.           

¿Qué se sabe del acosador?

El sujeto fue identificado por la familia afectada como César Alejandro Vivas Becerra. En un principio se había informado que era un ciudadano colombiana, sin embargo no hay certeza de su nacionalidad ni de su nombre. 

A pesar de que el caso ya fue expuesto en televisión y diferentes medios nacionales, y que Fiscalía confirmó que se le estaba buscando y que tiene orden de detención, el sujeto ha seguido enviando mensajes a la menor y acosando a la familia.

Según la familia de la joven en Contigo en la Mañana, en los últimos días ha seguido en contacto a través de las redes sociales, enviando mensajes directos y publicando también en sus historias de Instagram.

“Se que te dijeron que andaba en Puerto Montt, había salido y es verdad. El día que me persiguieron los pacos salí de una al terminal y estuve hasta la noche. Me regresé a Osorno y pasé piola, igual estamos por acá caminando con cuidado y de noche”, dice parte de un whatsapp.

Junto con eso, el hombre publicó una historia en su cuenta de Instagram: “¿Hoy vas al liceo? Si o no. Respóndeme eso“

