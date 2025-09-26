 Llevan 35 días desaparecidos: Qué se sabe de la joven pareja de 22 años que se le perdió el rastro tras viajar a Nacimiento - Chilevisión
26/09/2025 16:31

Llevan 35 días desaparecidos: Qué se sabe de la joven pareja de 22 años que se le perdió el rastro tras viajar a Nacimiento

La familia del joven interpuso una denuncia ante la Fiscalía y la Policía de Investigaciones (PDI) de Los Ángeles, región del Biobío, por presunta desgracia,

Un joven de 22 años, identificado como César Andrés Acuña Concha, lleva 35 días desaparecido junto a su pareja de la misma edad. 

La familia del joven interpuso una denuncia ante la Fiscalía y la Policía de Investigaciones (PDI) de Los Ángeles, región del Biobío, por presunta desgracia, informó Radio Bío Bío. 

El joven y su novia, de quien no se ha revelado nombre ni fotografía, y cuya familia ha decidido guardar discreción, desaparecieron tras viajar desde Los Ángeles hasta Nacimiento, donde Acuña fue visto y se le perdió el rastro.

Fundación Extraviados Biobío colabora en la búsqueda

"Fundación Extraviados Bio Bio busca a César Andrés Acuña Concha, (22), desaparecido desde el mes de agosto tras haber viajado desde su ciudad natal, Los Ángeles, hacia Nacimiento junto a su polola quien también se encuentra desaparecida".

"Si usted tiene información respecto a su paradero por favor avise de inmediato al 133 de Carabineros, 134 PDI, enviando SOLO un WhatsApp al teléfono de la Fundación que se indica en el afiche o también puede escribir a cualquiera de las plataformas oficiales de Fundación Extraviados Bio Bio", indicó la organización. 

