“Las condiciones se volvieron extremas”: Sobreviviente de la tragedia en Torres del Paine relató minutos previos al desenlace fatal - Chilevisión

Mucho impacto ha generado la tragedia ocurrida en los últimos días en el Parque Nacional Torres del Paine, donde cinco turistas perdieron la vida.
Uno de los sobrevivientes, Christian Aldrige, entregó un impactante testimonio y explicó lo sucedido en la región de Magallanes.
El joven manifestó que "no había guardaparques en el campamento cuando llegamos la noche anterior ni a la mañana siguiente cuando partimos. Más tarde supimos que esto se debía a que el personal estaba ausente por las elecciones gubernamentales. Normalmente, los guardaparques son quienes evalúan las condiciones climáticas y cierran el paso si se vuelve peligroso".
"El clima cambió repentinamente y las condiciones se volvieron extremas. En ese momento, formábamos parte de un grupo numeroso de excursionistas experimentados con quienes habíamos estado viajando", agregó.
Aldrige también señaló que se armaron grupos de excursionistas voluntarios para ayudar y buscar a los que estaban atrapados. "Ese día, las autoridades del parque no organizaron ninguna búsqueda oficial".
La su última publicación, Victoria, se manifestó sobre su viaje al extremo austral de nuestro país. "¿Por qué m... volé 8000 km cuando podría haber caminado por Bodmin Moor bajo una ligera llovizna?", bromeó en el post.
"Llovió a cántaros desde el primer paso, el sendero se convirtió en un afluente del Amazonas (...). Cinco cruces de ríos y solo un maldito puente. Debería haber traído una canoa y un sacerdote", describió la mujer, en alusión a la difícil situación meteorológica del lugar.
"La moral estaba por los suelos... y entonces, de repente, el cielo se despejó, el valle se abrió como una lata de duraznos y llegamos al campamento con los pies hinchados", escribió la turista.