“Las condiciones se volvieron extremas”: Sobreviviente de la tragedia en Torres del Paine relató minutos previos al desenlace fatal - Chilevisión

 "Las condiciones se volvieron extremas": Sobreviviente de la tragedia en Torres del Paine relató minutos previos al desenlace fatal
19/11/2025 18:23

“Las condiciones se volvieron extremas”: Sobreviviente de la tragedia en Torres del Paine relató minutos previos al desenlace fatal

Christian Aldrige, turista inglés, entregó un impactante testimonio y explicó lo sucedido en la región de Magallanes. 

Mucho impacto ha generado la tragedia ocurrida en los últimos días en el Parque Nacional Torres del Paine, donde cinco turistas perdieron la vida. 

Uno de los sobrevivientes, Christian Aldrige, entregó un impactante testimonio y explicó lo sucedido en la región de Magallanes. 

El joven manifestó que "no había guardaparques en el campamento cuando llegamos la noche anterior ni a la mañana siguiente cuando partimos. Más tarde supimos que esto se debía a que el personal estaba ausente por las elecciones gubernamentales. Normalmente, los guardaparques son quienes evalúan las condiciones climáticas y cierran el paso si se vuelve peligroso".

"El clima cambió repentinamente y las condiciones se volvieron extremas. En ese momento, formábamos parte de un grupo numeroso de excursionistas experimentados con quienes habíamos estado viajando", agregó. 

Aldrige también señaló que se armaron grupos de excursionistas voluntarios para ayudar y buscar a los que estaban atrapados. "Ese día, las autoridades del parque no organizaron ninguna búsqueda oficial". 

"Compartimos esto solo porque nos lo han preguntado y porque la claridad es importante. Nuestros compañeros de excursión fueron increíbles y nos apoyaron muchísimo; trabajaron incansablemente en condiciones imposibles. Gracias de nuevo por su amabilidad. Estamos destrozados", escribió en redes sociales. 

Revelan último video de una de las víctimas

Victoria Bond, turista inglesa, murió en medio de una tormenta en uno de los sectores más complejos del recinto. Trabaja como relacionadora pública en una oficina de turismo.

La su última publicación, Victoria, se manifestó sobre su viaje al extremo austral de nuestro país. "¿Por qué m... volé 8000 km cuando podría haber caminado por Bodmin Moor bajo una ligera llovizna?", bromeó en el post.

"Llovió a cántaros desde el primer paso, el sendero se convirtió en un afluente del Amazonas (...). Cinco cruces de ríos y solo un maldito puente. Debería haber traído una canoa y un sacerdote", describió la mujer, en alusión a la difícil situación meteorológica del lugar.

"La moral estaba por los suelos... y entonces, de repente, el cielo se despejó, el valle se abrió como una lata de duraznos y llegamos al campamento con los pies hinchados", escribió la turista.

