Kast y Jara empatados en primera vuelta: Encuesta Plaza Pública de Cadem entrega nuevo pronóstico - Chilevisión

25/08/2025 10:00

Kast y Jara empatados en primera vuelta: Encuesta Plaza Pública de Cadem entrega nuevo pronóstico

La jornada del pasado domingo, la Encuesta Plaza Pública de Cadem emitió una nueva entrega de cara a las elecciones presidenciales de noviembre del presente año. A continuación te detallamos los posibles escenarios de acuerdo a las preferencias.

A menos de 3 meses de los comicios, la última entrega de la Encuesta Plaza Pública de Cadem ratifica la posibilidad de que exista una segunda vuelta entre la candidata del oficialismo y el abanderado del Partido Republicano. 

En la última entrega semanal, José Antonio Kast y Jeannette Jara continúan liderando las mediciones con un 28% (-1pto) y 27% (+2pts), respectivamente. De mantenerse, podría existir un empate estadístico en la primera vuelta de las elecciones de noviembre. 

Mientras que la candidata de Chile Vamos, Evelyn Matthei, se mantiene en el tercer lugar con el 14% de las preferencias. 

Encuesta Plaza Pública Cadem: 22 de agosto

Según lo informado por la organización, las preferencias presidenciales de cara a la primera vuelta son las siguientes: 

  • Jose Antonio Kast se mantiene en el primer lugar, con el 28% (-1pto)
  • Jeannette Jara alcanza 27% (+2pts) lo que sería un empate estadistico con el candidato Republicano.
  • Evelyn Matthei se mantiene tercera con 14%
  • Franco Parisi se posiciona en el cuarto lugar con 11% (-1pto).
  • Johannes Kaiser con 7%, Harold Mayne-Nicholls con 2% (+1pto), Marco Enríquez-Ominami con 1% y Eduardo Artés con 1% (+1pto). El 9% no votaría, no sabe o no responde.

Escenario de segunda vuelta

De acuerdo a lo recopilado por la Encuesta Cadem, en una eventual segunda vuelta, Kast derrotaría a Jara por 13 pts (44% vs 31%), mientras que Matthei la superaría por 7 pts (40% vs 33%). 

En el caso de que sean los dos candidatos de oposición quienes pasen a segunda vuelta, la encuesta señala que el Republicano lidera las preferencias sobre Matthei por 8 pts (36% vs 28%).

