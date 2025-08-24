Encuesta Criteria: Kast toma la delantera y amplía ventaja sobre Jara en la carrera a La Moneda - Chilevisión

Mientras el candidato republicano aumentó un punto en su mención espontánea respecto a la semana anterior, Jara disminuyó en dos.

A menos de tres meses de las elecciones presidenciales en el país, el escenario continúa cambiando y los resultados de la última Encuesta Criteria de agosto así lo reflejan.

En esta ocasión, José Antonio Kast tomó la delantera un 30% (+1) de las menciones espontáneas, consolidando su primer lugar por sobre el 27% de Jeannette Jara (-2).

Por su parte, la candidata de Chile Vamos, Evelyn Matthei, se mantuvo en el tercer lugar con un 14% de las intenciones de voto.

Escenarios de primera y segunda vuelta

En el escenario electoral de primera vuelta, el orden fue el mismo que con la mención espontánea: Kast lideró con un 30%, Jara con 28% y Matthei con 14%.

Más atrás los siguieron los candidatos Franco Parisi y Johannes Kaiser con 7% cada uno, mientras que Marco Enríquez-Ominami y Eduardo Artés sumaron 2% y 1% respectivamente.

De igual manera, en el escenario de una posible segunda vuelta entre Kast y Jara, el abanderado del Partido Republicano se adjudicaría el triunfo con un 50%, por sobre un 32% para la candidata comunista.