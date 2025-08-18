Franco Parisi inscribe su tercera candidatura: “Vamos a poner la plata en la gente” - Chilevisión

Durante la jornada de este lunes, Franco Parisi oficializó su tercera candidatura presidencial en las inmediaciones del Servicio Electoral. Al llegar, el candidato del Partido de la Gente dio unas breves declaraciones a la prensa para criticar al actual gobierno y declarar que "lo único que han hecho es apitutar a sus amigos con tremendos sueldos, robándole la plata a la gente; nosotros vamos a poner la plata en la gente". En la instancia también aseguró contar con el apoyo de al menos otros 15 parlamentarios.