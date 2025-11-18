Indagan presunta intoxicación con ketamina de alumnos de básica en Calama - Chilevisión

Carabineros halló una bolsa con tusi al interior del recinto educacional.

Este martes, el SLEP Licancabur de Calama ordenó la apertura de una investigación para esclarecer un episodio de supuesta intoxicación con ketamina de cuatro estudiantes de enseñanza básica.

El hecho, presuntamente ocurrido en la Escuela Básica República de Bolivia, salió a la luz luego de que los menores presentaran signos de descompensación, según indicó el medio local El Referente.

El complejo estado de salud de los alumnos —de séptimo y octavo básico— obligó a la activación de protocolos de emergencia.

Luego que los jóvenes recibieran atención médica, Carabineros efectuó una revisión que culminó con el hallazgo de una bolsa con ketamina en poder de un alumno de 13 años.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

Cuatro alumnos presuntamente intoxicados con tusi: Escuela los suspendió

Marcela Contreras, subdirectora (s) de Apoyo Técnico y Pedagógico del SLEP, valoró la rápida respuesta del establecimiento.

"En primera instancia se llamó a la ambulancia y, tras recibir atención médica, uno de ellos debió ser trasladado al hospital. El resto fue retirado por sus padres", indicó.

En ese sentido, los alumnos fueron suspendidos de manera temporal. La investigación arrojará si el consumo fue al interior del recinto o si los menores ingresaron bajo los efectos de las drogas.