Explosión de camión aljibe dejó un trabajador muerto y otro en riesgo vital en Calama - Chilevisión

02/11/2025 09:11

Explosión de camión aljibe dejó un trabajador muerto y otro en riesgo vital en Calama

Los trabajadores se encontraban pintando el camión aljibe cuando ocurrió la explosión. El hombre que sobrevivió se encuentra en riesgo vital y con el 80% de su cuerpo quemado.

Publicado por CHV Noticias

Un hombre murió y otro individuo se encuentra en riesgo vital tras haber sido víctimas de una explosión mientras se encontraban trabajando en la ciudad de Calama, región de Antofagasta.

Los hechos ocurrieron a eso de las 20:00 horas en el sector de Puerto Seco, mientras ambas víctimas se encontraban pintando un camión aljibe al interior de una empresa, cuando el vehículo especializado explotó.

Los antecedentes de la explosión

"Por hechos que se mantienen en investigación, se produce una explosión, donde uno de ellos resulta fallecido y el segundo trabajador con lesiones de carácter grave", señaló el subteniente Daniel Silva Mellado de Carabineros.

La víctima fatal perdió la vida en el lugar tras salir eyectada, mientras que la segunda persona sobrevivió, pero actualmente se encuentra en riesgo vital.

En esa misma línea, el trabajador fue trasladado al Hospital de Calama, donde se determinó que tiene el 80% del cuerpo quemado.

Aunque no se ha identificado a los trabajadores, Carabineros señaló que tienen un rango etario de entre 30 y 40 años.

Finalmente, la Policía de Investigaciones (PDI) quedó a cargo de las diligencias investigativas para esclarecer los hechos.

