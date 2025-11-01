Hombre murió baleado por un funcionario de Carabineros en Arica tras episodio de VIF - Chilevisión

El hombre que murió había atacado a su madre y a su padrastro con un arma cortopunzante y ese contexto, se abalanzó sobre un funcionario de Carabineros, quien hizo uso de su arma de servicio.

Un hombre de 44 años murió abatido por un funcionario de Carabineros durante la mañana de este viernes tras un episodio de violencia intrafamiliar (VIF), donde el fallecido atacó a su madre y padrastro con un arma cortopunzante en la ciudad de Arica.

Los hechos ocurrieron en el condominio Terramar, ubicado en el sector de Brisas del Mar, y los hechos están siendo investigados por la Policía de Investigaciones (PDI).

Los antecedentes del deceso

Según indicó Carabineros a Radio Agricultura, el hombre había atacado a su padrastro provocándole heridas cortantes y también a su madre, quien resultó con lesiones menores.

En ese contexto, cuando Carabineros llegó al lugar, el atacante se abalanzó sobre uno de los efectivos, por lo que el funcionario en cuestión hizo uso de su arma de servicio y disparó en una oportunidad.

Posteriormente, el herido fue trasladado al Hospital de Arica, donde se constató su muerte. En tanto, la madre y el padrastro están fuera de riesgo vital.

La Fiscalía de Arica confirmó que es la Policía de Investigaciones (PDI) quienes están a cargo de las diligencias y el funcionario de Carabineros quedó a disposición de la investigación.