Hermanos fallecidos en Lican Ray son velados en su colegio y madre continúa grave - Chilevisión

Fue el mismo establecimiento educacional que compartió un video de la misa y el responso por los jóvenes fallecidos.

En el Colegio de Humanidades del Sagrado Corazón de Jesús de Villarrica, al cual asistían, son velados Matías y Benjamín Sobarzo García, quienes perdieron la vida en el sector de Challupen Alto cuando intentaban instalar el mástil de la bandera por Fiestas Patrias.

Fue el mismo establecimiento educacional quien compartió un video: "Nos reunimos como comunidad para despedir a Benjamín y Matías, en una misa y responso llenos de oración y fe", indicaron.

Los adolescentes pasaron a llevar el mástil de fierro con un cable y murieron electrocutados, accidente que también afectó a la madre de los hermanos.

La mujer primero fue llevaba al Hospital de Villarrica, sin embargo, y por su gravedad, luego fue trasladada hasta el Hospital Regional de Temuco, donde se encuentra en la UTI.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Colegio de Humanidades del SCJ (@colegiohumanidades)

"Estoy shockeado"

Marcelo Sobarzo, padre de las víctimas, afirmó que lo llamaron del hospital de Villarrica porque sus hijos habían tenido un accidente, pero aseguró que nunca pensó que era algo tan grave.

"No sé por qué pasan estas cosas. Dios es el que tiene la última palabra en esto. Estoy devastado. Estoy shockeado, no hallo qué hacer", dijo, visiblemente consternado.