Gobierno en alerta por “rodadas” en Halloween: Anuncian refuerzo de controles migratorios y policiales - Chilevisión

29/10/2025 11:44

Gobierno en alerta por “rodadas” en Halloween: Anuncian refuerzo de controles migratorios y policiales

Camila Vallejo, ministra vocera de Gobierno, advirtió que son "algo que no podemos permitir en nuestro país" debido al "temor y sensación de inseguridad" que estas actividades generan en las comunidades.

Publicado por CHV Noticias

La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, anunció refuerzos policiales en todo el país ante la realización de posibles "rodadas" de motocicletas en el marco de la celebración de Halloween de este fin de semana.

En un punto de prensa, la secretaria de Estado recordó que el año pasado fueron "una realidad" y advirtió que "es algo que no podemos permitir en nuestro país" debido al "temor y sensación de inseguridad" que generan estas actividades.

"Queremos decirles a los motociclistas que traen estas prácticas culturales que no son propias de nuestro país, que vamos a hacer aplicar la ley y que vamos a desarrollar todos los controles necesarios", manifestó.

Así, junto con los controles de identidad, adelantó que habrá controles migratorios y "control de los papeles de los vehículos, en este caso, las motos que son usadas para estas rodadas".

Para concluir, la ministra Vallejo recalcó que "esto no es gracioso, genera temor, inseguridad y son cuestiones de orden público que acrecientan lamentablemente la sensación de inseguridad de nuestros vecinos y vecinas".

Fenómeno al alza: Qué son las rodadas de Halloween

Las rodadas son una tradición en países de centroamérica, como Venezuela y Colombia, donde una caravana de motocicletas recorre las calles y veredas con disfraces y decoración de Halloween. Aunque también suelen realizarse en otras festividades como Navidad.

Estos eventos generalmente se organizan en redes sociales con convocatorias difundidas en TikTok, Facebook e Instagram, y provocan atochamientos, ruidos molestos e infracciones de tránsito.

La iniciativa ha cobrado fuerza los últimos años en el país. Sin ir más lejos, en 2024 se registraron rodadas en ciudades Antofagasta, La Serena y Santiago. En esta última se contabilizaron cerca de 300 motociclistas en el sector de barrio Franklin y Matta.

Basta una búsqueda rápida en plataformas digitales para encontrar llamados para este fin de semana. En Temuco, la página "a_fuego_tco" convocó a una rodada este 31 de octubre: "Al igual que años anteriores se hará premiación al mejor disfraz así que prepárense", escribieron.

