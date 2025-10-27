 Gobierno confirma cuánto bajarán las boletas de la luz tras nuevo acuerdo con generadoras - Chilevisión
27/10/2025 13:39

Gobierno confirma cuánto bajarán las boletas de la luz tras nuevo acuerdo con generadoras

Los descuentos en las cuentas se aplicarán a partir de enero de 2026 y se extenderán por un periodo de seis meses consecutivos.

Publicado por Gabriela Valdés

Este lunes el Gobierno dio a conocer que llegaron a un nuevo acuerdo con las generadoras tras el error de cálculo de la Comisión Nacional de Energía (CNE) que desencadenó en un cobro excesivo en las cuentas de la luz.

El biministro de Economía y Energía, Álvaro García, anunció que los descuentos en las cuentas de electricidad comenzarán a aplicarse desde enero de 2026 y se mantendrán durante seis meses.

Asimismo, detalló que el monto estimado de devolución será de alrededor de $2.000 mensuales, alcanzando una compensación total cercana a los $12.000 por usuario.

“A partir del 1 de enero, todos los clientes del sector eléctrico van a recibir en su cuenta el monto que les va a ser transferido mes a mes durante el próximo periodo de fijación tarifaria, esto es de enero a junio", indicó la autoridad.

En esa línea, agregó que estas compensaciones “incluyen un reajuste y una tasa de interés equivalente a la que normalmente se paga, por lo tanto, la devolución incluye una compensación por el tiempo que las empresas tuvieron esos recursos”.

