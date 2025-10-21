 ¿Cuándo será la restitución? Ministro de Energía anuncia acuerdo por cobro adicional en cuentas de la luz - Chilevisión
21/10/2025 10:18

¿Cuándo será la restitución? Ministro de Energía anuncia acuerdo por cobro adicional en cuentas de la luz

A través de un punto de prensa, el biministro de Energía y Economía, Álvaro García, señaló que la propuesta del Gobierno es que los montos cobrados en exceso se reflejen en las boletas de electricidad como reducción tarifaria.

El biministro de Energía y Economía, Álvaro García, explicó el acuerdo que se logró con la empresa transmisora Transelec para restituir los cobros adicionales realizados a los hogares del país en sus cuentas de la luz."

"Se trata de una situación similar a lo ocurrido estos últimos días con las empresas generadoras. Hemos comprobado que una empresa transmisora en particular también realizó un cobro adicional al que correspondía", partió declarando en un punto de prensa.  

"La propia empresa se dio cuenta de esta situación y nos la hizo ver y hemos convenido que la forma de devolver esos recursos sea nuevamente reduciendo las tarifas que las personas recibirán en enero próximo", agregó.

También señaló que la propuesta del Gobierno es que los montos cobrados en exceso se reflejen en las boletas de electricidad lo más pronto posible como reducción tarifaria.

"Nuestra propuesta es que las personas reciban esa restitución el 1 de enero de 2026. Tenemos dos meses entre medio, por lo que, debemos ser capaces de construir un acuerdo y buscar el instrumento regulatorio que nos permita hacerlo con una enorme agilidad", afirmó.

