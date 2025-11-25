 Fraude al Fisco y apropiación indebida: Las nuevas querellas del CDE en caso ProCultura - Chilevisión
Minuto a minuto
Amigo de piloto fallecido que usó sus tarjetas quedó con firma mensual y arraigo “Él tiró la micro para matar”: Familia pide justicia por fatal atropello de un bus Red en medio de conflicto vial De proyecto educativo a establo abandonado: Caballos corrían en plena plaza y calles de Quilicura “En cualquier momento la veo por ahí sola”: Hombre denunciado por acoso a menor está prófugo y sigue amenazando Impacto en Casablanca: PDI y fiscalía ECOH investigan desaparición de cuatro extranjeros en pocos días
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
25/11/2025 17:15

Fraude al Fisco y apropiación indebida: Las nuevas querellas del CDE en caso ProCultura

El Consejo de Defensa del Estado (CDE) anunció que interpuso varias acciones judiciales en el marco de la investigación del caso ProCultura.

Publicado por CHV Noticias

Este martes, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) anunció nuevas querellas criminales en el marco de la investigación del caso ProCultura por presunto fraude al Fisco y apropiación indebida.

Las acciones judiciales ingresadas por el organismo apuntan contra Alberto Larraín Salas, director ejecutivo de la fundación, y María Constanza Gómez Cruz, representante legal de la misma. 

Además, las querellas se dirigen a distintos funcionarios públicos por su participación en la suscripción de convenios de transferencia de recursos entre la fundación, Seremi Minvu, Serviu de Valparaíso y el GORE de Ñuble.

Según explica el CDE, dichos convenios estaban destinados a la ejecución de proyectos vinculados a la realización de una serie de programas en las regiones de Valparaíso y Ñuble.

Además de fraude al Fisco: CDE también se querella por presunta apropiación indebida

Además de las acciones por fraude al Fisco, CDE hizo ingreso de otras dos querellas por apropiación indebida, también contra Gómez, Larraín y quienes resulten responsables.

El Consejo de Defensa del Estado (CDE) afirmó que, en virtud de los antecedentes reunidos, se da "cuenta de la distracción de recursos públicos entregados a la fundación ProCultura".

El presidente del organismo, Raúl Letelier, valoró el trabajo que han llevado a cabo como institución, marcado por "una labor constante de estudio y análisis en aquellos asuntos referidos a convenios de transferencia de recursos públicos (...) a fin de resguardar los recursos fiscales que nos pertenecen a todos los chilenos".

Publicidad

Destacamos

Noticias

¡Comenzó este martes! Revisa cómo postular acá a la cuarta convocatoria del Subsidio Eléctrico

Lo último

Lo más visto

“Papi, ¿dónde vienes?”: Padre reveló el último audio de su hija que murió atropellada en Quilicura

La tragedia ocurrió el sábado pasado en calle Intendente Saavedra y, tal como quedó registrado en cámaras de seguridad, el motorista responsable del siniestro vial conducía a exceso de velocidad.

25/11/2025

¿Error de John Bowe? La jugada que abre la esperanza a Mane Swett para recuperar custodia de su hijo

Cámaras de Primer Plano sorprendieron a la actriz a la salida de un tribunal de Nueva York, en Estados Unidos, en medio de una nueva arremetida judicial para recuperar a su hijo.

24/11/2025

“¿Estás esperando...?”: La emotiva reacción de Emeterio Ureta al enterarse del embarazo de Tita

A través de TikTok, la hija del empresario publicó el momento en que le contó a su padre que está embarazada.

25/11/2025

Encuesta Criteria: Así se encuentran las preferencias presidenciales de cara a la segunda vuelta

El candidato del partido Republicano, José Antonio Kast, se consolidó en el primer lugar con un 59% de las preferencias ante la pregunta "¿quién crees que será el próximo presidente?".

23/11/2025