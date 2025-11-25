Fraude al Fisco y apropiación indebida: Las nuevas querellas del CDE en caso ProCultura - Chilevisión

El Consejo de Defensa del Estado (CDE) anunció que interpuso varias acciones judiciales en el marco de la investigación del caso ProCultura.

Este martes, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) anunció nuevas querellas criminales en el marco de la investigación del caso ProCultura por presunto fraude al Fisco y apropiación indebida.

Las acciones judiciales ingresadas por el organismo apuntan contra Alberto Larraín Salas, director ejecutivo de la fundación, y María Constanza Gómez Cruz, representante legal de la misma.

Además, las querellas se dirigen a distintos funcionarios públicos por su participación en la suscripción de convenios de transferencia de recursos entre la fundación, Seremi Minvu, Serviu de Valparaíso y el GORE de Ñuble.

Según explica el CDE, dichos convenios estaban destinados a la ejecución de proyectos vinculados a la realización de una serie de programas en las regiones de Valparaíso y Ñuble.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

Además de fraude al Fisco: CDE también se querella por presunta apropiación indebida

Además de las acciones por fraude al Fisco, CDE hizo ingreso de otras dos querellas por apropiación indebida, también contra Gómez, Larraín y quienes resulten responsables.

El Consejo de Defensa del Estado (CDE) afirmó que, en virtud de los antecedentes reunidos, se da "cuenta de la distracción de recursos públicos entregados a la fundación ProCultura".

El presidente del organismo, Raúl Letelier, valoró el trabajo que han llevado a cabo como institución, marcado por "una labor constante de estudio y análisis en aquellos asuntos referidos a convenios de transferencia de recursos públicos (...) a fin de resguardar los recursos fiscales que nos pertenecen a todos los chilenos".