Kast lanza advertencia a pdte. Boric: “Vamos a ir por usted, no es una amenaza, es transparencia” - Chilevisión

El candidato presidencial del Partido Republicano y del Partido Social Cristiano le envió un mensaje al presidente Gabriel Boric durante un acto de campaña, en el marco del caso ProCultura.

El candidato presidencial José Antonio Kast lanzó una advertencia al presidente Gabriel Boric durante una actividad de campaña en Chillán, donde le pidió “estar preparado” para lo que ocurrirá si él llega a La Moneda, tras elecciones presidenciales.

El líder del Partido Republicano hizo un llamado al mandatario a aclarar un eventual vínculo entre su campaña presidencial de 2021 y recursos fiscales otorgados a la cuestionada fundación ProCultura, encabezada por Alberto Larraín.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

Kast emplaza a presidente Boric por caso ProCultura

José Antonio Kast expresó durante una actividad en Chillán un mensaje directo al pdte. Boric durante el jueves: “Entregue los correos presidente, porque usted por lo que hemos sabido, y ayer hubo un reportaje en un canal de TV, donde estaban claritos los correos, que usted o alguien de su entorno se confabuló con una de esas fundaciones para promocionar en su franja electoral, un mural”.

"Escondidos los correos, escondidos esos correos, escondidos los correos de las fundaciones. Escondieron a (Manuel) Monsalve. Sí, es una vergüenza, pero presidente, si no lo hace usted, nosotros lo vamos a hacer. Y vamos a ir por usted, presidente. No es una amenaza, es transparencia”, continuó.

Kast continuó su emplazamiento pidiéndole al mandatario: “Yo le solicito que, por Chile, sea transparente. Entregue todos los datos en temas de la luz, en temas de conflictos de interés, de si usaron plata pública o no en la campaña. Entregue los datos de quienes estaban detrás de las fundaciones”.

“El 11 de marzo, parte una nueva etapa, una etapa de transparencia donde se va a saber todo”, finalizó el candidato presidencial a través de su cuenta de X.