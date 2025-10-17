"Todo el país está con ustedes": Presidente Boric decreta duelo nacional tras muerte de piloto de la FACh

A través de redes sociales, el mandatario comunicó la noticia con un emotivo mensaje.

Este viernes, el Presidente de la República, Gabriel Boric, decretó duelo oficial tras la muerte de Sergio Hidalgo, piloto de la Fuerza Aérea de Chile (FACh), quien falleció tras sufrir un accidente en la región de Aysén a bordo de un helicóptero.

A través de su cuenta de X, el mandatario señaló que "Para honrar su legado de servicio al país y valiosa trayectoria, he decido decretar Duelo Oficial durante el día de hoy, viernes 17 de octubre, a raíz del lamentable fallecimiento del Capitán Sergio Hidalgo Leiva, integrante del Grupo de Aviación N°9, quien perdió la vida tras el accidente aéreo que afectó al helicóptero de la FACh que piloteaba en Campos de Hielo Sur, Región de Aysén".

Además, la máxima autoridad de nuestro país agregó que "a sus familiares, seres queridos y a toda la Fuerza Aérea de Chile, un gran abrazo en este difícil momento, sepan que todo el país está con ustedes".