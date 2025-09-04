 Fiscalía de Antofagasta presentó solicitud de desafuero contra Claudio Orrego por Caso ProCultura - Chilevisión
04/09/2025 18:16

Fiscalía de Antofagasta presentó solicitud de desafuero contra Claudio Orrego por Caso ProCultura

"No hemos sido notificados ni hemos tenido acceso al texto de la solicitud", reaccionó esta tarde Rodrigo de la Barra, abogado defensor del gobernador de la región Metropolitana.

Publicado por CHV Noticias

La Fiscalía de Antofagasta presentó este jueves una solicitud de desafuero contra el gobernador de Santiago, Claudio Orrego, en el marco de su presunta participación en el caso ProCultura.

El Ministerio Público estaría investigando a la autoridad, en primera instancia, por los delitos de cohecho y fraude al fisco, luego que la fundación se adjudicara un convenio de más de 1 mil millones de pesos, según La Tercera.

De aquel monto, mil millones no fueron rendidos ni devueltos al gobierno regional. Rodrigo de la Barra, abogado defensor de Orrego, reaccionó a la solicitud y en conversación con el medio negó haber recibido una notificación.

"No hemos sido notificados ni hemos tenido acceso al texto de la solicitud", declaró. Sobre el gobernador, de la Barra planteó que "no ha incurrido en ningún delito ni irregularidad en el ejercicio de sus funciones".

Además, sostuvo que, "respecto del denominado Caso ProCultura, el Gobernador declaró voluntariamente ante el Fiscal Cooper en diciembre de 2024 y hemos aportado todos los antecedentes relativos a los programas adjudicados y ejecutados por la Fundación".

Buscan destitución de Orrego

Fue en julio cuando consejeros regionales de los partidos Republicano y UDI ingresaron un requerimiento ante el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel), con el fin de conseguir la cesación en el cargo del Gobernador de Santiago.

La medida surgió luego de que Contraloría emitiera dos informes en los que daba cuenta que el Gobierno Regional Metropolitano contrató servicios de coaching para la campaña de Orrego, además de irregularidades administrativas en una corporación.

"Yo les digo a quienes me acusan, no me van a amedrentar ni tampoco me van a paralizar. Voy a seguir haciendo aquello para lo cual me eligieron: Recuperar la ciudad para las personas y también servir a los más humildes", señaló Orrego por aquel entonces.

