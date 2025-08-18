Fiscalía informa prisión preventiva para imputado por el secuestro extorsivo a exalcalde Gonzalo Montoya - Chilevisión

Fiscalía y a través de sus redes sociales dio cuenta de la medida cautelar contra el sujeto venezolano y donde el plazo de investigación fue determinado en 120 días.
Este lunes, se decretó la prisión preventiva para un hombre vinculado al secuestro extorsivo que sufrió el exalcalde de Macul Gonzalo Montoya.
Fue la Fiscalía que a través de sus redes sociales dio cuenta de la medida cautelar contra el adulto venezolano y donde el plazo de investigación fue determinado en 120 días.
Cabe señalar que esta es la segunda persona que queda privada de libertad por el delito ocurrido a finales del mes de junio.
El hombre que durante esta jornada quedó en prisión preventiva había sido detenido el pasado martes junto a otros tres sujetos.
Esto se logró tras un operativo liderado por Fiscalía y la Policía de Investigaciones en varias comunas como Estación Central, San Miguel y Renca, donde incluso se allanó la casa que se utilizaba y donde estuvo secuestrado Montoya.
@ECOH_FiscaliaRM obtuvo la prisión preventiva de un adulto venezolano imputado por el secuestro extorsivo que afectó a una ex autoridad comunal a fines de junio. El plazo de investigación fue determinado en 120 días. pic.twitter.com/eIhgbVaL0r
@ECOH_FiscaliaRM obtuvo la prisión preventiva de un adulto venezolano imputado por el secuestro extorsivo que afectó a una ex autoridad comunal a fines de junio. El plazo de investigación fue determinado en 120 días. pic.twitter.com/eIhgbVaL0r— ECOH_Fiscalia_RM (@ECOH_FiscaliaRM) August 18, 2025