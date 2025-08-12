Uno de ellos es el presunto autor: Detienen a tres personas por secuestro de exalcalde Gonzalo Montoya - Chilevisión

La PDI detuvo a tres nuevos autores del secuestro del exalcalde Gonzalo Montoya y además encontraron una casa de torturas, donde estuvo cautivo el exedil de Macul, eso gracias a otra investigación por el rapto de una persona que fue liberada este lunes en Renca. En esa casa de seguridad se habrían tenido a lo menos a tres víctimas retenidas en distintos momentos y debió concurrir el Servicio Médico Legal, ya que se produjo el hallazgo de una parte mutilada de uno de los secuestrados, producto de una tortura extorsiva.