Fatal accidente en Renca: Conductor de bus del Sistema Red atropelló a transeúnte - Chilevisión

Este miércoles por la mañana ocurrió un fatal accidente en la comuna de Renca, donde una persona perdió la vida tras ser impactada por un bus del Sistema Red del transporte público de Santiago.

De acuerdo a información policial, el lamentable hecho se produjo cuando el conductor del bus viró sin darse cuenta de la presencia de la víctima, a quien terminó atropellando.

El fatal accidente ocurrió en la intersección de Salvador Allende con Esmeralda, donde personal de Carabineros realiza las diligencias correspondientes y aún se mantiene un corte de tránsito.

De hecho, así lo informó a través de su cuenta de X Transporte Informa Región Metropolitana.