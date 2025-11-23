 “Estamos tranquilos”: Habla madre de estudiante desaparecida tras hallazgo de su hija con vida - Chilevisión
23/11/2025 08:41

“Estamos tranquilos”: Habla madre de estudiante desaparecida tras hallazgo de su hija con vida

La joven fue ubicada luego de que personal municipal recibiera un llamado que alertaba sobre una menor desorientada en Lampa durante la tarde de este sábado.

Publicado por Gabriela Valdés

Tras el hallazgo de la estudiante del Liceo Carmela Carvajal que permaneció desaparecida desde el 19 de noviembre, su madre entregó palabras de agradecimiento por el apoyo recibido durante la búsqueda.

La adolescente fue encontrada en buenas condiciones gracias a un operativo coordinado entre el Ministerio Público y Seguridad Ciudadana de Lampa, lo que permitió activar rápidamente los protocolos correspondientes.

"Estamos en paz"

En ese contexto, la madre de la menor expresó: "Agradecer a Aylin, que fue la persona que la vio, supo actuar a tiempo, supo cómo actuar. Mi hija está bien, gracias a Dios, gracias a todos. Estamos tranquilos, estamos en paz".

Finalmente, sostuvo: "Lo más importante es que ella está bien dentro de todo y ya ahora nos vamos con ella a casa a regalonearla y para que ella descanse".

Por su parte, desde la PDI informaron que la Brigada de Ubicación de Personas (Briup) Metropolitana continúa realizando diversas diligencias tras su hallazgo, reiterando que la joven se encuentra en buen estado de salud.

