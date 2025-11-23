Hallan con vida a escolar de 14 años cuyo rastro se perdió tras salir de liceo en Providencia - Chilevisión

La PDI confirmó que la estudiante de 14 años perdida, desde el 19 de noviembre, fue encontrada en buen estado de salud tras ser ubicada en Lampa.

Este sábado se confirmó que la joven de 14 años, alumna de del Liceo Carmela Carvajal de Providencia, fue encontrada con vida y en buen estado de salud, tras permanecer tres días desaparecida.

Según informó la Brigada de Ubicación de Personas (Briup), la joven fue hallada gracias a un operativo coordinado entre el Ministerio Público y Seguridad Ciudadana de Lampa.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

Antecedentes del hallazgo

Cerca de las 19:30 horas, funcionarios municipales recibieron un llamado alertando sobre una menor desorientada en el sector de Agua Clara con Camino Lo Echevers. Al acercarse, la adolescente indicó vivir en Conchalí y no saber dónde estaba.

Con estos antecedentes, Seguridad Municipal activó los protocolos de verificación, confirmando que se trataba de la menor, quien había sido reportada como desaparecida desde el miércoles.

La joven fue trasladada al cuartel de la PDI en Lampa, donde se reencontró con su madre y otros familiares. Posteriormente, se le tomó declaración y fue llevada a constatar lesiones.

Por su parte, la madre de la estudiante expresó su agradecimiento a todas las personas e instituciones que colaboraron en la búsqueda, advirtiendo además que durante estos días recibió llamados falsos de supuestos funcionarios policiales que intentaban estafarla solicitando códigos de WhatsApp.