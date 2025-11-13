Esta entrevista de Giorgio Jackson sobre un eventual triunfo de Kast es un montaje - Chilevisión

The Clinic desmintió la presunta publicación de este artículo. Además, la propia gráfica presenta errores de ortografía y de tipografía que no se condicen con los estándares editoriales del medio.

Con más de 100 mil visualizaciones, usuarios en X, Facebook e Instagram difundieron una supuesta entrevista concedida por el exministro de Desarrollo Social del gobierno de Gabriel Boric Giorgio Jackson al medio The Clinic, el pasado 10 de noviembre.

Esta gráfica viralizada muestra una declaración atribuida a Jackson -quien se encuentra radicado en Barcelona, donde cursa un doctorado y está desde poco después de salir del gabinete- en la cual afirmaría que no regresaría al país si el candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, gana los comicios de este 16 de noviembre.

En la imagen se lee “Ex Ministro Giorgio Jackson: ‘Descarto volver a Chile si José Antonio Kast se convierte en Presidente de Chile’” (sic).

Sin embargo, The Clinic desmintió la presunta publicación de este artículo. Además, la propia gráfica presenta errores de ortografía y de tipografía que no se condicen con los estándares editoriales del medio.

Es un montaje y proviene de una cuenta parodia

La entrada más antigua con esta narrativa data del 9 de noviembre de 2025 en X y en Instagram por la cuenta @memerluzo. Este perfil está vinculado a la creación de contenido de sátira y humor.

Realizamos una búsqueda inversa del contenido en Google Lens, que nos derivó a una publicación original de The Clinic, con la misma fotografía del exministro, titulada “Giorgio Jackson: ‘Buena parte de la derecha nos daba por muertos y en la elección demostramos que seguimos vivos para la presidencial’”, publicada el 3 de noviembre de 2024.

Como se puede apreciar en la siguiente comparación, tanto la tipografía, los tamaños y el formato de presentación de entrevista, no coincide con el original.

Otro detalle distintivo entre la gráfica viralizada, es el error de ortografía al referirse a Giorgio Jackson como “Ex Ministro” y no “exministro”.

Desmentida por The Clinic

Para verificar la autenticidad del contenido viralizado, realizamos una revisión de prensa en The Clinic, concentrándonos en los artículos vinculados a Giorgio Jackson, pero ninguno corresponde a lo expuesto en la entrada viral.

La última entrevista en The Clinic data del 16 de septiembre de 2025, titulada “Gonzalo Durán, economista de Fundación Sol, por polémica del Banco Central y el sueldo mínimo: ‘Pareciera que tenemos un empresariado que viene de otro siglo’”.

Además, tras revisar las redes sociales del medio (1, 2, 3, 4), no se encontraron artículos relacionados a Jackson y su supuesta postura ante una victoria de José Antonio Kast. Tampoco hubo registros de entrevista con la fecha estipulada.

De hecho, mediante un post en X, The Clinic desmintió la imagen viralizada, aclarando que la entrevista está “está intervenida y no es real”.

Esta entrada fue compartida por el propio exministro Jackson en su cuenta de X.

Por ende, calificamos como falso el viral que difunde una supuesta entrevista de Giorgio Jackson en The Clinic, en la que señala “Descarto volver a Chile si José Antonio Kast se convierte en Presidente de Chile’”. En realidad, la gráfica fue desmentida por el medio aludido y se trata de un montaje que provino de una cuenta parodia.