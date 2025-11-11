“Escuchamos los gritos y…”: Testigos revelan detalles del asesinato de mujer por VIF en Melipilla - Chilevisión

Según relatos de vecinos, la mujer se desplomó en la calle antes de su fallecimiento y gente del sector intentó prestarle ayuda sin éxito.

La tarde de este martes se registró un fatal episodio de violencia intrafamiliar en Melipilla, en el que resultó muerta una pareja y los hijos de esta quedaron heridos.

De acuerdo a la información recogida por la Fiscalía Oriente, el hecho se produjo en horas de esta mañana y Carabineros acudió a un llamado por ruidos en una propiedad, encontrando a las víctimas fatales.

Según relatos de testigos, la mujer salió de la casa y se desplomó en el suelo antes de su fallecimiento.

“Escuchamos los gritos y la vimos tirada en el suelo, apuñalada. La gente del colegio que pasaba intentó ayudarla”, señaló un testigo a Radio ADN.

Hijos de la pareja también fueron heridos

Al llegar al lugar, personal policial encontró a una mujer de apróximadamente 30 años con heridas atribuíbles a un arma blanca.

La pareja de la víctima también estaba en el lugar, ya sin signos vitales producto de las heridas cuasadas con la misma arma.

Además, los hijos de ambos fueron apuñalados, siendo el menor de 7 años el más grave por lo que fue trasladado a Santiago. En paralelo, el niño de 4 años se mantiene bajo cuidados en el Hospital de Melipilla.