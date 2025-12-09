“Es aberrante”: Elizalde criticó propuesta de Meza por indulto a reos terminales de abusadores de menores - Chilevisión

El secretario de Estado abordó la propuesta del vocero de José Antonio Kast de conmutar condenas a reos de avanzada edad al señalar que generaría "incentivos perversos respecto de cómo enfrentar la delincuencia".

El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, cuestionó al vocero de campaña de José Antonio Kast, el diputado republicano José Carlos Meza, luego que planteara un indulto a reos de avanzada edad con enfermedades terminales, incluyendo a violadores de menores de edad.

"La propuesta que hace Meza es aberrante", expresó esta mañana en Radio Agricultura, y añadió "quienes cometen delitos, particularmente delitos graves, tienen que cumplir la totalidad de sus condenas. El lugar de los criminales es la cárcel".

A juicio del secretario de Estado, además, esta liberación anticipada que fue anunciada durante una entrevista el pasado viernes generaría "incentivos perversos respecto de cómo enfrentar la delincuencia".

"Estamos hablando en algunos casos de personas que tienen más de mil años de condena por la serie de atrocidades que han cometido. Lo que corresponde es que cumplan la totalidad de su condena, con trato digno por su condición de seres humanos", subrayó Elizalde.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

Ministro Elizalde sobre Kast: "Ha sido ambiguo"

El titular de Interior continuó su análisis sobre la propuesta y apuntó directamente al aspirante a La Moneda, acusándolo de evadir referirse al asunto en vista de su buen desempeño en las encuestas de cara al balotaje.

"Ha sido ambiguo (Kast). Antes decía que estaba por liberarlos; ahora, quizás por razones de campaña, está esquivando respuestas más explícitas", declaró, según recogió Radio Bío-Bío.

"Pero a Meza se le salió lo que están pensando y mete en el paquete a abusadores de menores, lo que me parece aberrante", recalcó el ministro en la entrevista.