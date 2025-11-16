¡Encontró el amor en Fiebre de Baile! Nidyan Fabregat reveló la identidad de su nuevo pololo - Chilevisión

La modelo española anunció la identidad de su nueva pareja con una tierna historia de Instagram.

Nidyan Fabregat finalmente compartió la identidad de su nueva pareja a través de redes sociales. Y es que, después de su participación en Fiebre de Baile, nacieron numerosas especulaciones sobre un nuevo galán en su vida luego de una indirecta que difundió, aunque la identidad del sujeto se mantuvo escondida.

Todo comenzó cuando ella publicó una historia en la que ponía: “Pronto conocerán quién me robó el corazón en Fiebre de Baile”, generando distintas creencias sobre el responsable de conquistarla.

Finalmente, la declaración llegó al mismo modo de publicación, en donde Nidyan puso: “Mi fan número uno no pide fotos, pide besos”.

En el video, se la ve abrazar al camarógrafo de Chilevisión, Sebastián Ballesteros, con la canción “Frente al mar” de Beéle de fondo.

La declaración llegó después de su breve paso por el programa estelar de baile, en el que se esparcieron fuertes rumores de que habría comenzado a verse con uno de los bailarines de la competencia.