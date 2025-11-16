 ¡Encontró el amor en Fiebre de Baile! Nidyan Fabregat reveló la identidad de su nuevo pololo - Chilevisión
Minuto a minuto
EN VIVO | Sigue la cobertura de las Elecciones 2025 por CHV Noticias Elecciones 2025 | Jeannette Jara y José Antonio Kast pasarán a segunda vuelta: Estos son sus porcentajes Elecciones 2025: ¿Cuál es la multa por no haber votado este domingo? 🔴 CUARTO BALANCE OFICIAL | Elecciones 2025: Estos son los porcentajes de cada candidato presidencial con el 27% de las mesas VIDEO | Familia sufrió el robo de su auto tras regresar de votar en Maipú
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
16/11/2025 15:36

¡Encontró el amor en Fiebre de Baile! Nidyan Fabregat reveló la identidad de su nuevo pololo

La modelo española anunció la identidad de su nueva pareja con una tierna historia de Instagram.

Publicado por CHV Noticias

Nidyan Fabregat finalmente compartió la identidad de su nueva pareja a través de redes sociales. Y es que, después de su participación en Fiebre de Baile, nacieron numerosas especulaciones sobre un nuevo galán en su vida luego de una indirecta que difundió, aunque la identidad del sujeto se mantuvo escondida.

Todo comenzó cuando ella publicó una historia en la que ponía: “Pronto conocerán quién me robó el corazón en Fiebre de Baile”, generando distintas creencias sobre el responsable de conquistarla.

Finalmente, la declaración llegó al mismo modo de publicación, en donde Nidyan puso: “Mi fan número uno no pide fotos, pide besos”.

En el video, se la ve abrazar al camarógrafo de Chilevisión, Sebastián Ballesteros, con la canción “Frente al mar” de Beéle de fondo.

La declaración llegó después de su breve paso por el programa estelar de baile, en el que se esparcieron fuertes rumores de que habría comenzado a verse con uno de los bailarines de la competencia.

Publicidad

Destacamos

Noticias

🔴 CUARTO BALANCE OFICIAL | Elecciones 2025: Estos son los porcentajes de cada candidato presidencial con el 27% de las mesas

Lo último

Lo más visto

🔴 CUARTO BALANCE OFICIAL | Elecciones 2025: Estos son los porcentajes de cada candidato presidencial con el 27% de las mesas

A las 18:00 horas comenzó el conteo de votos en todo el país. Revisa acá las últimas actualizaciones del Servel hasta el momento.

16/11/2025

🔴 EN VIVO | Sigue acá el conteo de votos en estas Elecciones 2025

A las 18:00 inicia el conteo de votos de las mesas receptoras de sufragios en todo el país, en estas Elecciones 2025. Sigue aquí el proceso en vivo.

16/11/2025

“Un pequeño milagro”: Ex de Steffi Méndez anunció que será padre y la influencer respondió

Leo Méndez Jr, hermano de Steffi también reaccionó en duros términos al anuncio.

16/11/2025

Resultados preliminares: Revisa cómo va el voto chileno en el extranjero para las Elecciones 2025

Se conocen los primeros resultados del voto chileno en el exterior, donde los países ubicados en Oceanía son tradicionalmente los primeros en cerrar sus mesas.

16/11/2025