Para HOY domingo: Emiten aviso por tormentas eléctricas en la RM, O'Higgins y Maule - Chilevisión

21/09/2025 08:54

Para HOY domingo: Emiten aviso por tormentas eléctricas en la RM, O'Higgins y Maule

Además, detallaron que existe probabilidad de granizos y en la Región Metropolitana afectará a las zonas del Valle, Precordillera y Cordillera.

Publicado por CHV Noticias

Este domingo la Dirección Meteorológica de Chile emitió un aviso por tormentas eléctricas para las regiones Metropolitana, O'Higgins y el Maule.

La alerta meteorológica comenzó durante la madrugada de este domingo 21 de septiembre y estará vigente hasta que finalice la mañana, dado que el estado atmosférico corresponde a una "inestabilidad postfrontal".

Los detalles de la alerta meteorológica

"Se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos. Manténgase informado si realiza actividades expuestas a riesgos meteorológicos", señaló la Dirección Meteorológica.

Además, detallaron que existe probabilidad de granizos y en la Región Metropolitana afectará a las zonas del Valle, Precordillera y Cordillera.

Finalmente, en la región de O'Higgins, afectará en la Cordillera Costa, Valle, Precordillera y Cordillera; mientras que en la región del Maule, estará presente en Cordillera Costa, Valle, Precordillera, Cordillera.

Revisa la publicación de X:

