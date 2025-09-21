Para HOY domingo: Emiten aviso por tormentas eléctricas en la RM, O'Higgins y Maule - Chilevisión

Además, detallaron que existe probabilidad de granizos y en la Región Metropolitana afectará a las zonas del Valle, Precordillera y Cordillera.
Este domingo la Dirección Meteorológica de Chile emitió un aviso por tormentas eléctricas para las regiones Metropolitana, O'Higgins y el Maule.
La alerta meteorológica comenzó durante la madrugada de este domingo 21 de septiembre y estará vigente hasta que finalice la mañana, dado que el estado atmosférico corresponde a una "inestabilidad postfrontal".
"Se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos. Manténgase informado si realiza actividades expuestas a riesgos meteorológicos", señaló la Dirección Meteorológica.
Además, detallaron que existe probabilidad de granizos y en la Región Metropolitana afectará a las zonas del Valle, Precordillera y Cordillera.
Finalmente, en la región de O'Higgins, afectará en la Cordillera Costa, Valle, Precordillera y Cordillera; mientras que en la región del Maule, estará presente en Cordillera Costa, Valle, Precordillera, Cordillera.
