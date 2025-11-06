 “Pone las manos al fuego por él”: Alcalde de Isla de Maipo revela conversación con exesposa de Eduardo Cruz-Coke - Chilevisión
06/11/2025 12:56

“Pone las manos al fuego por él”: Alcalde de Isla de Maipo revela conversación con exesposa de Eduardo Cruz-Coke

Juan Carlos Olave, edil de la comuna donde vive Carolina, dio a conocer el estado en que se encuentra la madre de los dos menores asesinados en La Reina.

Este jueves, Juan Carlos Olave, alcalde de Isla de Maipo, comuna donde vivieron Eduardo Cruz-Coke y sus dos hijos, todos encontrados muertos el sábado 18 de octubre, conversó con el programa Contigo En La Mañana. 

Ahí, el edil afirmó que Carolina, exesposa de Eduardo y madre de los mejores y quien sigue viviendo en la comuna, tiene miedo por su integridad, ya que no cuenta con seguridad.

"He hablado permanentemente con Carolina, que es la madre de los niños, y ella es una potencial víctima y hasta horas de la noche de ayer todavía no se emanaba ninguna medida de protección a su favor", partió declarando.

"Si bien ella mantiene contacto con el Ministerio Público, el único móvil de seguridad que está en su domicilio es un vehículo municipal… Tenemos preocupación y ella teme por su seguridad", agregó. 

"Ella dijo que ponía las manos al fuego por el padre de sus niños"

El alcalde también afirmó que durante el funeral de los menores de 17 años, la mujer dio una declaración confiando en la inocencia de su expareja a pesar de que en ese momento se especulaba con un parricidio. 

"Ella fue clara en el funeral de sus hijos en decir que ella ponía las manos al fuego por el padre de sus niños, y lo dijo públicamente, que él jamás habría atentado contra sus hijos". 

