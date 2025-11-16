 Elecciones 2025 | Hombre con orden por presunta desgracia llegó a excusarse: Llevaba 20 años "desaparecido" - Chilevisión
16/11/2025 17:25

Elecciones 2025 | Hombre con orden por presunta desgracia llegó a excusarse: Llevaba 20 años "desaparecido"

El acontecimiento se registró en la Primera Comisaría de Concepción durante la mañana de este domingo

Publicado por CHV Noticias

Un particular momento se registró durante la jornada de este domingo en el marco de las Elecciones Presidenciales y Parlamentarias 2025, luego de que un hombre apareciera después de 20 años para excusarse del deber cívico

De acuerdo a información consignada por Bíobío, el sujeto llegó hasta la Primera Comisaría de Concepción para presentar una constancia electoral y fue ahí que, tras ingresar su RUT, personal de Carabineros se percató que mantenía una orden por presunta desgracia

De igual manera, logró realizar el trámite tras encontrarse a más de 200 kilómetros de su local de votación. 

Figuraba como fallecido en el Servel

La teniente Blanca Vial habría informado al citado medio que "al revisar los datos en el Servel (…) la persona aparecía como fallecida", agregando que el sujeto habría argumentado su desaparición al tener un "tema con unos familiares".

Finalmente, señaló que en el centro policial "se le indicó que debía ir al Registro Civil y aclarar el tema respecto a su estado”. 

