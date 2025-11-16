Elecciones 2025: A esta hora inicia el conteo de votos a nivel nacional - Chilevisión

Las mesas abrieron a las 8 AM y apenas cierren comenzará el esperado conteo de votos, donde los primeros serán los correspondientes a la elección presidencial.

¿A qué hora comienza el conteo de votos? Es una pregunta que se hace mucha gente a medida que falta cada vez menos para el cierre de las votaciones en esyas Elecciones 2025.

Las mesas, como es tradicional, abrieron a las 08:00 AM y deberían cerrar a las 18:00 horas. Sin embargo, es importante recordar que si hay gente en la fila antes del horario de cierre se les debe esperar y permitir sufragar.

Tras el cierre de las meses al horario antes mencionado comenzará de inmediato el conteo de votos.

Conteo de votos y resultados

De esta forma, el conreo de votos inicia a las 18:00 horas. Desde ese minuto, el Servel irá actualziando los resultados, donde los primeros en conocerse serán los correspondientes a la elección presidencial.

Mientras que más para la noche, entre 21:00 y 21:30 se espera que se publiquen resultados determinantes sobre diputados y senadores.