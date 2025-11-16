 Elecciones 2025: A esta hora inicia el conteo de votos a nivel nacional - Chilevisión
Minuto a minuto
Grave incendio afectó a peluquería canina en La Florida: Bomberos rescataron a mascotas atrapadas Elecciones 2025: A esta hora inicia el conteo de votos a nivel nacional “Hay cosas de criterios”: Cathy Barriga lanzó descargo tras conflicto con regalo de galletas en las Elecciones 2025 Elecciones 2025 | Cecilia Morel afirmó que Sebastián Piñera habría hecho “gestiones” para unir a su sector Consultor digital: Revisa acá TODOS los resultados de las Elecciones 2025
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
16/11/2025 16:24

Elecciones 2025: A esta hora inicia el conteo de votos a nivel nacional

Las mesas abrieron a las 8 AM y apenas cierren comenzará el esperado conteo de votos, donde los primeros serán los correspondientes a la elección presidencial.

¿A qué hora comienza el conteo de votos? Es una pregunta que se hace mucha gente a medida que falta cada vez menos para el cierre de las votaciones en esyas  Elecciones 2025. 

Las mesas, como es tradicional, abrieron a las 08:00 AM y deberían cerrar a las 18:00 horas. Sin embargo, es importante recordar que si hay gente en la fila antes del horario de cierre se les debe esperar y permitir sufragar. 

Tras el cierre de las meses al horario antes mencionado comenzará de inmediato el conteo de votos.

Conteo de votos y resultados

De esta forma, el conreo de votos inicia a las 18:00 horas. Desde ese minuto, el Servel irá actualziando los resultados, donde los primeros en conocerse serán los correspondientes a la elección presidencial. 

Mientras que más para la noche, entre 21:00 y 21:30 se espera que se publiquen resultados determinantes sobre diputados y senadores. 

Publicidad

Destacamos

Noticias

Resultados preliminares: Revisa cómo va el voto chileno en el extranjero para las Elecciones 2025

Lo último

Lo más visto

Resultados preliminares: Revisa cómo va el voto chileno en el extranjero para las Elecciones 2025

Se conocen los primeros resultados del voto chileno en el exterior, donde los países ubicados en Oceanía son tradicionalmente los primeros en cerrar sus mesas.

16/11/2025

¡Atención! Hasta qué hora puedo votar este domingo en las Elecciones 2025

Según el Servel, las mesas receptoras de votos deben estar abiertas desde las 08:00 para recibir a los chilenos y chilenas que elegirán al próximo presidente o presidenta de la República.

16/11/2025

El insólito percance que sufrió Carla Jara como vocal en Elecciones 2025: “Carlicosas, nada que hacer”

La actriz reveló en su cuenta de Instagram que este domingo ejercerá como vocal de mesa en el Liceo Industrial Chileno-Alemán de Ñuñoa. Sin embargo, tuvo una equivocación y ya está trabajando para una solución.

16/11/2025

Elecciones 2025: Así puedes saber si tu mesa está constituida en tu local de votación

Las mesas receptoras funcionarán en horario continuado, desde las 8:00 hasta las 18:00 horas, y en el exterior de acuerdo con el huso horario que corresponda.

16/11/2025