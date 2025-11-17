¿Quiénes son las parejas de Jeannette Jara y José Antonio Kast? - Chilevisión

Mientras los candidatos a La Moneda se preparan para enfrentar la segunda vuelta, la atención pública también se ha posado sobre sus parejas, quienes han asumido roles dispares durante la campaña.

Mientras José Antonio Kast y Jeannette Jara se preparan para enfrentar la segunda vuelta presidencial, la atención pública también se ha posado sobre sus parejas, quienes han asumido roles dispares en la campaña.

Conoce un poco más sobre Claudio Rodríguez, pareja de Jara; y María Pía Adriasola, esposa de Kast.

¿Quién es la pareja de Jeannette Jara?

Este domingo Claudio Rodríguez, pareja de la candidata del pacto Unidad por Chile, hizo su primera aparición mediática.

La acompañó durante la caótica llegada de la exministra del Trabajo a su local de votación en Conchalí.

Más tarde, sellaron su relación con un beso a petición del público en el discurso tras pasar a segunda vuelta.

Rodríguez es trabajador social de la Universidad Católica y magíster en Estudios Latinoamericanos. Además, desde 1994 milita en el Partido Comunista.

Según el libro Jeannette, que la candidata co-escribió con Alejandra Carmona, Rodríguez y Jara son oficialmente pareja desde hace ocho años.

Actualmente, Claudio se desempeña como coordinador regional de gabinete en la Dirección Nacional del Registro Civil.

¿Quién es la esposa de José Antonio Kast?

El líder del Partido Republicano está casado con Pía Adriasola, quien ha asumido un rol protagónico en sus tres campañas presidenciales.

Adriasola estudió Derecho en la Universidad Católica, misma casa de estudios donde conoció a Kast. En 1991 contrajeron matrimonio.

Es madre de nueve hijos junto al abanderado republicano, apasionada por la música y seguidora del movimiento religioso Schoenstatt.

En 2021, el hoy diputado electo José Antonio Kast Adriasola, hijo del matrimonio, conversó con CHV Noticias y manifestó que ve a su madre "con un rasgo social muy potente".

"Siempre ha tenido un arraigo con el tema social muy fuerte. Está muy metida en las poblaciones, ahí es donde más le gusta recorrer porque ahí están los problemas más urgentes", agregó en esa oportunidad.