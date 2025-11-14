El Servel no entregó datos electorales incompletos ni hubo retraso - Chilevisión

Para las elecciones presidenciales y parlamentarias, 15,6 millones de personas se encuentran habilitadas para votar.

Una búsqueda por palabras clave resultó en que Servel informó el 14 de julio las fechas relevantes para el proceso electoral de 2025. Allí se estableció que el 25 de octubre se publicaría el lugar de votación de cada ciudadano, además de “las nóminas de vocales de mesa, miembros de Colegios Escrutadores, y delegados”.

En el cronograma completo se precisa que los locales de votación, los vocales de mesa y los miembros del Colegio Escrutadores serán informados por periódicos y en el sitio web de Servel.

La ley 18.700, establece que el “vigésimo segundo día anterior a la elección o plebiscito” se informarán los vocales de mesa y locales de votación.

Cumpliendo el itinerario, Servel publicó el 25 de octubre en su sitio y en la Consulta de Datos Electorales la información electoral y la primera nómina de vocales y miembros de Colegios Escrutadores, informaron ese día distintos medios (1, 2, 3).

En el buscador, que requiere el Rol Único Nacional (RUN) para revisar si la persona está habilitada para votar, informa el local, la mesa de votación, y si fue designado vocal de mesa o miembro del colegio escrutador.

“Desde el 25 de octubre, 22 días antes de la elección, cada persona puede ingresar a consulta.servel.cl para revisar si está habilitado para sufragar y, en caso de estarlo, su local de votación y si fue designado como Vocal de Mesa o Miembro de Colegio Escrutador”, precisó el equipo de comunicaciones de la autoridad electoral a AFP Factual.

El organismo confirmó que, como mencionan las entradas en redes, antes del 25 de octubre no se encontraban los datos electorales, es decir, “no aparecía ni mesa, ni local, ni si era vocal”.

Esta es una publicación original de la Alianza Comprueba liderada por Mala Espina y con colaboración de AFP Factual.