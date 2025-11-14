 El Servel no entregó datos electorales incompletos ni hubo retraso - Chilevisión
14/11/2025 21:00

El Servel no entregó datos electorales incompletos ni hubo retraso

El 25 de octubre de 2025, el Servicio Electoral (Servel) publicó los datos electorales correspondientes a los comicios generales del 16 de noviembre. Dos días antes, usuarios insinuaron una posible irregularidad.

Dos días antes, usuarios insinuaron una posible irregularidad al asegurar que el sitio web de la entidad entregó información “incompleta”, ya que no tenían asignado local de sufragio, en publicaciones compartidas más de 16.200 veces en redes sociales. Sin embargo, la divulgación de los datos siguió el cronograma oficial publicado en julio.

“Habemos muchos que tenemos la información en la página del Servel incompleta. Yo he ingresado en la última semana alrededor de cinco veces para chequear mi información. Aparezco solamente como habilitada para sufragar: no tengo mesa, no tengo sede de votación”, denuncia una usuaria en TikTok (1, 2), que agrega “Algo está pasando, esto no es casualidad”.

Mensajes similares se compartieron entre el 23 y 24 de octubre en Facebook, preguntándose: “Qué artimaña están planeando los comunistas a pocos días de las elecciones?”.

Para las elecciones presidenciales y parlamentarias, 15,6 millones de personas se encuentran habilitadas para votar.

Una búsqueda por palabras clave resultó en que Servel informó el 14 de julio las fechas relevantes para el proceso electoral de 2025. Allí se estableció que el 25 de octubre se publicaría el lugar de votación de cada ciudadano, además de “las nóminas de vocales de mesa, miembros de Colegios Escrutadores, y delegados”.

En el cronograma completo se precisa que los locales de votación, los vocales de mesa y los miembros del Colegio Escrutadores serán informados por periódicos y en el sitio web de Servel.

La ley 18.700, establece que el “vigésimo segundo día anterior a la elección o plebiscito” se informarán los vocales de mesa y locales de votación.

Cumpliendo el itinerario, Servel publicó el 25 de octubre en su sitio y en la Consulta de Datos Electorales la información electoral y la primera nómina de vocales y miembros de Colegios Escrutadores, informaron ese día distintos medios (1, 2, 3).

En el buscador, que requiere el Rol Único Nacional (RUN) para revisar si la persona está habilitada para votar, informa el local, la mesa de votación, y si fue designado vocal de mesa o miembro del colegio escrutador.

“Desde el 25 de octubre, 22 días antes de la elección, cada persona puede ingresar a consulta.servel.cl para revisar si está habilitado para sufragar y, en caso de estarlo, su local de votación y si fue designado como Vocal de Mesa o Miembro de Colegio Escrutador”, precisó el equipo de comunicaciones de la autoridad electoral a AFP Factual

El organismo confirmó que, como mencionan las entradas en redes, antes del 25 de octubre no se encontraban los datos electorales, es decir, “no aparecía ni mesa, ni local, ni si era vocal”.

AFP Factual ya ha verificado contenidos desinformativos relacionados con las elecciones chilenas de 2025.

Esta es una publicación original de la Alianza Comprueba liderada por Mala Espina y con colaboración de AFP Factual.

