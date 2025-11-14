El Servel no entregó datos electorales incompletos ni hubo retraso - Chilevisión

El 25 de octubre de 2025, el Servicio Electoral (Servel) publicó los datos electorales correspondientes a los comicios generales del 16 de noviembre. Dos días antes, usuarios insinuaron una posible irregularidad.
El 25 de octubre de 2025, el Servicio Electoral (Servel) publicó los datos electorales correspondientes a los comicios generales del 16 de noviembre.
Dos días antes, usuarios insinuaron una posible irregularidad al asegurar que el sitio web de la entidad entregó información “incompleta”, ya que no tenían asignado local de sufragio, en publicaciones compartidas más de 16.200 veces en redes sociales. Sin embargo, la divulgación de los datos siguió el cronograma oficial publicado en julio.
“Habemos muchos que tenemos la información en la página del Servel incompleta. Yo he ingresado en la última semana alrededor de cinco veces para chequear mi información. Aparezco solamente como habilitada para sufragar: no tengo mesa, no tengo sede de votación”, denuncia una usuaria en TikTok (1, 2), que agrega “Algo está pasando, esto no es casualidad”.
Mensajes similares se compartieron entre el 23 y 24 de octubre en Facebook, preguntándose: “Qué artimaña están planeando los comunistas a pocos días de las elecciones?”.