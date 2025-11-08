 “¡El que raya, paga!”: Municipio de Puerto Montt detuvo y multó a hombre por rayados en la calle - Chilevisión
Minuto a minuto
“¡El que raya, paga!”: Municipio de Puerto Montt detuvo y multó a hombre por rayados en la calle Vecinos de Tiltil cortaron Ruta 5 Norte en protesta por la reconversión de Punta Peuco Estuvo 75 días en el SML: ¿Por qué hubo un error en la identificación de estudiante de Viña del Mar? Descubren que Jorge Ugalde escondía un celular en su celda: Lleva 4 días detenido Nuevas osamentas en fosa de San Vicente de Tagua Tagua: Advierten posible “casa de torturas”
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
08/11/2025 08:17

“¡El que raya, paga!”: Municipio de Puerto Montt detuvo y multó a hombre por rayados en la calle

El sujeto realizó graffitis en estructura pública y ahora deberá pagar $300.000 a la Municipalidad de Puerto Montt por concepto de daños.

Publicado por CHV Noticias

Este viernes, el alcalde de Puerto Montt, Rodrigo Wainraihgt, confirmó a través de sus redes sociales la detención de un sujeto que realizó una serie de graffitis en estructura pública.

El hombre fue ubicado, detenido y posteriormente multado por concepto de daños, por lo que ahora deberá pagar $300.000 al municipio.

Los detalles de la multa

A través de su cuenta de X, el edil señaló: "El trabajo de nuestra Unidad Penal Municipal permitió iniciar una investigación policial que identificó al responsable de estos rayados, quien fue detenido y deberá pagar $300.000 al municipio por concepto de daños".

En esa misma línea, agregó: "En Puerto Montt ¡El que raya, paga!", y agregó una serie de fotografías donde se ve a través de las cámaras de seguridad al individuo pintando la estructura. Además mostró los daños efectuados a plena luz del día.

Se trata de un macetero público que fue rayado en dos de sus lados con pintura de color rojo en mayo de este año y está ubicado en el sector de las calles Antonio Varas con Guillermo Gajardo.

Cabe destacar que esta es la cuarta vez en que se aplica una sanción de este tipo en Puerto Montt a personas que realizan rayados en espacios públicos.

Revisa la publicación de X:

Publicidad

Destacamos

Noticias

Bono Bodas de Plata: Monto actualizado 2025, requisitos y cómo recibirlo sin postular

Lo último

Lo más visto

“Salí por la ventana nadando”: Mujer relata minutos de terror al hundirse su auto en paso nivel de Ñuñoa

La tormenta causó estragos en un paso sobre nivel en la calle Alcalde Eduardo Castillo Velasco, donde la conductora vivió segundos de pánico atrapada dentro de su vehículo.

07/11/2025

VIDEO | La emotiva revelación de género del bebé de Emilia Dides y Sammis Reyes: “Viniste a unirnos”

La pareja utilizó Inteligencia Artificial para crear un video en el que se les ve caminando por un laberinto totalmente blanco, mientras aves rosadas y azules vuelan sobre ellos y recorren los pasillos.

07/11/2025

Lluvia en Santiago: Más de 12 mil clientes se mantienen sin luz en la RM y San Bernardo es la comuna más afectada

SEC (Superintendencia de Electricidad y Combustible), indicó que a las 08:00 AM de este viernes 7 de noviembre, 12.702 clientes están sin servicio en la región Metropolitana.  

07/11/2025

Revelan declaración de Trinidad Cruz-Coke donde explica lesiones de su esposo Jorge Ugalde

Cabe señalar que Ugalde, se encuentra en prisión preventiva tras ser detenido el pasado lunes y la hermana de la víctima es imputada en la investigación.

06/11/2025