“¡El que raya, paga!”: Municipio de Puerto Montt detuvo y multó a hombre por rayados en la calle - Chilevisión

El sujeto realizó graffitis en estructura pública y ahora deberá pagar $300.000 a la Municipalidad de Puerto Montt por concepto de daños.

Este viernes, el alcalde de Puerto Montt, Rodrigo Wainraihgt, confirmó a través de sus redes sociales la detención de un sujeto que realizó una serie de graffitis en estructura pública.

El hombre fue ubicado, detenido y posteriormente multado por concepto de daños, por lo que ahora deberá pagar $300.000 al municipio.

Los detalles de la multa

A través de su cuenta de X, el edil señaló: "El trabajo de nuestra Unidad Penal Municipal permitió iniciar una investigación policial que identificó al responsable de estos rayados, quien fue detenido y deberá pagar $300.000 al municipio por concepto de daños".

En esa misma línea, agregó: "En Puerto Montt ¡El que raya, paga!", y agregó una serie de fotografías donde se ve a través de las cámaras de seguridad al individuo pintando la estructura. Además mostró los daños efectuados a plena luz del día.

Se trata de un macetero público que fue rayado en dos de sus lados con pintura de color rojo en mayo de este año y está ubicado en el sector de las calles Antonio Varas con Guillermo Gajardo.

Cabe destacar que esta es la cuarta vez en que se aplica una sanción de este tipo en Puerto Montt a personas que realizan rayados en espacios públicos.

Revisa la publicación de X: