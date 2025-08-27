 Funcionario municipal de Puerto Montt ganaba $6 millones y fue despedido por contratar a hijastra - Chilevisión
ChileVisión
27/08/2025 09:07

Funcionario municipal de Puerto Montt ganaba $6 millones y fue despedido por contratar a hijastra

El hombre que fue desvinculado desde el municipio se desempeñaba como Director de Seguridad.

Andrés Canelo, quien se desempeñaba como Director de Seguridad de la municipalidad de Puerto Montt con un sueldo cercano a los seis millones de pesos, fue desvinculado.

¿El motivo? Se comprobó que había contratado de forma irregular y bajo su jefatura directa a alguien de su círculo cercano, su hijastra. 

Radio BioBio señaló que la mujer en cuestión es Camila Vergara, quien es hija de la esposa de Canelo y en el municipio cumplía rol de subalterna.

Alcalde Rodrigo Wainraihgt lamentó la situación

El alcalde de Puerto Montt, Rodrigo Wainraihgt, lamentó la situación y fue enfático en señalar que este tipo de prácticas no se puede permitir en el municipio.

"Nosotros desde la municipalidad de Puerto Montt no las vamos a dejar pasar y existe un lazo de afinidad porque se trata de la hija de su pareja", manifestó. 

Además, el edil indicó que existe un sumario y que a la involucrada también se le solicitó su salida del municipio. 

