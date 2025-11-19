El desesperado pedido de ayuda de hermana del matrimonio mexicano que murió en tragedia de Torres del Paine - Chilevisión

Cinco son las víctimas fatales de la tragedia ocurrida en el Parque Nacional Torres del Paine, donde todas son extranjeras: Dos alemanes, dos mexicanos y una inglesa.

De hecho, las personas de nacionalidad mexicana eran un matrimonio conformado por Julián García Pimentel y Cristina Calvillo Tovar.

Tras la muerte de Cristina, su hermana Adriana Calvillo, pide desesperadamente ayuda para repatriar los cuerpos desde la región de Magallanes hasta su país natal.

"Tras el terrible fallecimiento de mi hermana Cristina y mi cuñado Julián, estamos pidiendo apoyo para recaudar fondos para trasladarnos de Chile a México y gastos funerarios", escribió la mujer.