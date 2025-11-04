 Gonzalo Migueles, esposo de Ángela Vivanco, se entregó en el OS7 tras orden de detención de Fiscalía - Chilevisión
Gonzalo Migueles, esposo de Ángela Vivanco, se entregó en el OS7 tras orden de detención de Fiscalía
04/11/2025 22:10

Gonzalo Migueles, esposo de Ángela Vivanco, se entregó en el OS7 tras orden de detención de Fiscalía

Funcionarios de Carabineros y la PDI realizaron diligencias en diversos domicilios, entre ellos el de la destituida ministra y de Gonzalo Migueles, su esposo. Esto en el marco de la investigación por presuntos delitos de lavado de activos.

Publicado por CHV Noticias

La tarde de este martes, funcionarios de Carabineros y la PDI realizaron diligencias en diversos domicilios, entre ellos el de la exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco y su esposo Gonzalo Migueles

Esto, en el marco de las investigaciones por presuntos delitos vinculados con lavado de activos y cohecho, tras el destape del Caso Audios, por el cual el abogado Luis Hermosilla se mantiene con arresto domiciliario total.

En detalle, se sabe que son tres órdenes de allanamientos en tres domicilios: El de Ángela Vivanco y su esposo Gonzalo Migueles, el abogado Mario Vargas y Eduardo Lagos. En la misma línea, se detalló que las órdenes de detención son contra los mencionados Migueles, Vargas y Lagos.

En línea de lo anterior, en horas de esta noche el esposo de la destituida ministra se entregó a la justicia en las dependencias del OS7 de Carabineros., luego que Fiscalía emitiera una orden de detención en su contra. También lo hizo Mario Vargas, a eso de las 23:00 horas.

Fiscal detalló allanamientos en domicilios

Al respecto, el fiscal Marcos Muñoz señaló que "la Fiscalía de la región de Los Lagos, en conjunto con el Departamento de Jefatura de Mitigación Patrimonial y Lavado de OS7 de Carabineros, están dando cumplimiento a una resolución del 7° Juzgado de Garantía de la ciudad de Santiago".

Esta, agregó, "hizo relación con diligencias de entrada, registro e incautación en diversos domicilios, así como también detención de diversas personas".

Reportaje de CHV Noticias mostró movimientos en cuentas de Migueles

Fue este domingo cuando CHV Noticias emitió un reportaje que mostró en exclusiva una serie de documentos que muestran movimientos sospechosos de dinero hacia la cuenta de Migueles.

Estos involucrarían a abogados de la plaza e incluso a dos conservadores de bienes raíces, cuyas oficinas fueron allanadas por Carabineros. 

