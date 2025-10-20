 DGAC activa protocolos de emergencia en aeropuerto de Santiago por aviso de bomba - Chilevisión
20/10/2025 08:33

DGAC activa protocolos de emergencia en aeropuerto de Santiago por aviso de bomba

Esto se dio en el proceso de embarque del vuelo LATAM079 Santiago/Puerto Montt en el Aeropuerto Arturo Merino Benítez de Santiago. 

Este lunes, la DGAC (Dirección General de Aeronáutica Civil) activó los protocolos de emergencia por aviso de bomba en el Aeropuero de Santiago. 

Esto se dio cuando un usuario realizaba el proceso de embarque del vuelo LATAM079 Santiago/Puerto Montt en el Aeropuerto Arturo Merino Benítez de Santiago. 

Por esta razón, fueron evacuados los 218 pasajeros y la línea aérea activó su protocolo de emergencia, manteniéndose la aeronave aislada en la loza del aeropuerto a la espera del equipo GOPE para la revisión y verificación del avión.

Por último, se informó que la persona que realizó la activación del protocolo de emergencia es un hombre de 58 años de nacionalidad uruguaya, quien al momento se mantiene detenido por personal de la PDI.

