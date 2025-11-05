Desaparición de mujer impacta en Malloa: No llegó al trabajo y dejó pertenencias en casa - Chilevisión

Se trata de Luz Espinoza Galaz, madre de tres hijos, quien fue vista por última vez el viernes 31 de octubre.

El municipio de Malloa, en la región de O'Higgins, alertó a la comunidad por la desaparición de una mujer de 55 años.

Sin embargo, fue el domingo 2 de noviembre cuando se encendieron las alarmas después que la pasaran a buscar para ir a su trabajo, pero nadie salió del domicilio.

"Ingresan a ver si se quedó dormida y no la encuentran. Luego me llaman, vengo y reviso el lugar y están todas sus pertenencias, no existe un desorden en la casa", relató Fabián Cáceres, uno de los hijos de Luz, al programa Contigo en Directo.

Ante esto, familiares de la mujer se dirigieron a una comisaría para interponer la denuncia de presunta desgracia.

La misteriosa desaparición de mujer en Malloa

Según indicó Cáceres, la mujer de 55 años vivía sola en su casa y ninguno de sus hijos se habría contactado con ella entre el viernes 31 de octubre y el domingo 2 de noviembre.

El último rastro que se tiene de Luz es la versión de la vecina, quien la vio regar sus plantas durante la mañana del viernes.

"Seguimos buscando en canales de regadío, ríos, cerros, quebradas, potreros y a la espera de lo que determine la PDI", señaló el hijo, quien indicó que su madre habría salido con su celular, ya que no fue encontrado en el domicilio.

Javier, otro hijo de la mujer, indicó que "el teléfono estaba apagado, no pudimos obtener respuesta aunque insistíamos tratando de llamar, con la esperanza de que quizás nos pudiese contestar".

"Sus pertenencias, mochila y billetera no las tenía con ella. Carnet (tampoco), que es algo básico y mi mamá no va a ningún lado sin sus documentos. Entonces nos empezamos a mover al tiro", agregó.