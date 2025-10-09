 Decretan alerta sanitaria en tres comunas de la región de Valparaíso por casos de posible intoxicación - Chilevisión
09/10/2025

Decretan alerta sanitaria en tres comunas de la región de Valparaíso por casos de posible intoxicación

Según comunicó la entidad sanitaria, esta medida estará vigente por varios meses, ya que se extenderá hasta el 30 de enero de 2026.

Este jueves, el Ministerio de Salud decretó alerta sanitaria en tres comunas de la región de Valparaíso, las cuales son: Concón, Quintero y Puchuncaví. 

Esto se dio luego de que se reportaron casos, en su mayoría de estudiantes, con síntomas asociados a una posible intoxicación durante los últimos días de septiembre y primeros de octubre.

La seremi de Salud de Valparaíso, Lorena Cofré, señaló: "Esta herramienta nos permite seguir reforzando el trabajo que ya hemos realizado junto al intersector para el resguardo de la salud pública de vecinas y vecinos de las distintas comunas".

La autoridad también manifestó que han reforzado las fiscalizaciones y la revisión en establecimientos donde se han reportado estudiantes afectados por presuntos episodios de contaminación.

