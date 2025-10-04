Declaran alerta roja por incendio en Monte Patria: Reportan “velocidad de propagación extrema” - Chilevisión

El siniestro obligó al despliegue de compañías de bomberos de cinco comunas en la región de Coquimbo.

Al menos cuatro hectáreas quemadas ha dejado un incendio forestal que a esta hora está afectando al sector de Colliguay, en la comuna de Monte Patria, en la región de Coquimbo.

La situación obligó a Senapred a declarar alerta roja en el sector, considerando su "velocidad de propagación extrema y cercano a sectores poblados".

En respuesta, cuerpos de Bomberos de El Palqui, Tulahuén, Ovalle y Punitaqui se han trasladado hasta la zona.

Lo mismo está haciendo en estos momentos personal de Conaf, Carabineros y de GRD de la Municipalidad de Monte Patria.