Declaran alerta roja por incendio en Monte Patria: Reportan “velocidad de propagación extrema” - Chilevisión

04/10/2025 21:27

Declaran alerta roja por incendio en Monte Patria: Reportan “velocidad de propagación extrema”

El siniestro obligó al despliegue de compañías de bomberos de cinco comunas en la región de Coquimbo.

Publicado por CHV Noticias

Al menos cuatro hectáreas quemadas ha dejado un incendio forestal que a esta hora está afectando al sector de Colliguay, en la comuna de Monte Patria, en la región de Coquimbo.

La situación obligó a Senapred a declarar alerta roja en el sector, considerando su "velocidad de propagación extrema y cercano a sectores poblados".

En respuesta, cuerpos de Bomberos de El Palqui, Tulahuén, Ovalle y Punitaqui se han trasladado hasta la zona.

Lo mismo está haciendo en estos momentos personal de Conaf, Carabineros y de GRD de la Municipalidad de Monte Patria.

