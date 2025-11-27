 “Decía que estaba cansado”: Revelan que guardia de la Blondie que murió apuñalado se quería jubilar - Chilevisión
27/11/2025 13:01

“Decía que estaba cansado”: Revelan que guardia de la Blondie que murió apuñalado se quería jubilar

El trabajador conocido como "Hugo Dark" tenía planeado dar un paso al costado de sus funciones en el centro nocturno desde septiembre, pero no alcanzó a concretar su plan.

Publicado por Fernanda Valdenegro

Esta semana, el centro de eventos Blondie informó del fallecimiento de Héctor Segundo Arenas, guardia de seguridad conocido como "Hugo Dark", quien murió tras ser apuñalado en un confuso incidente. 

Desde el club nocturno señalaron que el hombre de 65 años se vio involucrado en una riña en la calle, por el que recibió puñaladas en su tórax y brazo. 

Cristian Navarro, cliente habitual del club nocturno entregó detalles del guardia a quien definian como misterioso debido a que no contaba mucho de su vida personal.

“Sé que en la semana tenía una vida bien compleja, Arrendaba una pieza porque le queda muy lejos ir y volver de Las Vizcachas. En un momento le ofrecí que se fuera a vivir conmigo. Porque Huguito quería mucho a la Blondie y nos considera a todos como de su familia”, detalló en conversación con LUN

Prefiero quedarme con que murió en su ley, tratando de proteger la vida de otras personas”, agregó.

El cliente también reveló que "Hugo Dark" tenía planeado jubilarse, incluso había puesto como fecha tentativa septiembre pasado, aunque desconoce la razón por la que continuó con sus funciones en el centro nocturno. 

Lo que más me da pena es que quería jubilarse. Ya tenía 65 años y decía que estaba cansado. Se suponía que se iba en septiembre, pero no sé por qué volvió a trabajar. Es una buena pregunta. Tal vez porque quería mucho a la Blondie”, relató. 

Guardia murió en confuso incidente 

La noche del sábado 22 de noviembre "Hugo Dark" fue agredido luego de defender a una persona en situación de calle que estaba siendo atacada por dos sujetos.

En medio de la riña, el hombre de 65 años fue apuñalado en el tórax y el brazo, siendo trasladado a la ex Posta Central.

Tras ser estabilizado, fue dado de alta en horas de la tarde del domingo 23 de noviembre. Sin embargo, falleció horas después en su casa, acompañado de su esposa y su perra

El hecho no fue denunciado a Carabineros y se espera el informe del Servicio Médico Legal para establecer la causa de muerte de Héctor Segundo Arenas. 

