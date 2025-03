Daniel Jadue se mantiene en arresto domiciliario total: Rechazaron solicitud de su defensa - Chilevisión

El ex alcalde de Recoleta se mantendrá con la medida cautelar que actualmente cumple en su domicilio, luego de que el 3° Juzgado de Garantía de Santiago no acogiera los argumentos de su abogado.

Daniel Jadue deberá continuar en arresto domilicilairo total. Así lo determinó este lunes el 3° Juzgado de Garantía de Santiago, instancia en que se rechazó la solicitud de la defensa del ex alcalde de Recoleta.

El imputado es investigado por los delitos de administración desleal, estafa, cohecho, delito concursla y fraude al fisco.

“Pensamos que a estas alturas sería razonable sustituir la medida cautelar actual por otra menos gravosa”, expresó Juan Carlos Manríquez, abogado de Jadue.

Inicialmente el militante PC había quedado en prisión preventiva en el anexo peitenciario Capitán Yáber, pero la medida cautelar fue modificada al arresto domiciliario total que cumple desde septiembre del 2024.

Además de las pesquisas en su contra, el otrora edil ha hecho noticia en el ámbiro político, específicamente en la incipiente carrera presidencial, ya que ha expresado estar disponible para enfrentar una carrera por La Moneda y por cruces con la carta del PPD, Carolina Tohá.

Durante la última semana, expresó que "parece que quieren nuestros votos y no a nosotros", en repsuesta a la ex ministra del Interior, quien sostuvo que "no me sentiría cómoda en una primaria con él".