Confirman muerte de universitario desaparecido hace dos meses en Viña del Mar - Chilevisión

La última pista que se tenía del joven era un mensaje que envió el 21 de agosto a una amiga, cuya ubicación lo situó en la Ciudad Jardín. La Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile informó de su deceso.

A más de dos meses de su desaparición, este miércoles se confirmó la muerte de Luis Felipe Correa Gutiérrez, estudiante de 19 años que fue visto por última vez a fines de agosto en Viña del Mar.

La información fue confirmada por la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, casa de estudios a la que pertenecía el joven, a través de un comunicado en sus redes sociales.

“La Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile informa sobre el fallecimiento de Luis Felipe Correa Gutiérrez, estudiante de la carrera de Sociología de nuestra comunidad”, detallaron en Instagram.

También manifestaron lamentar “profundamente esta pérdida y acompañamos a la familia, amigas, amigos y seres queridos en este difícil momento”.

Universitario desapareció en agosto en Viña del Mar

El último rastro de Luis Felipe Correa Gutiérrez fue el pasado jueves 21 de agosto en Viña del Mar. Desde su familia, de San Bernardo, desconocen las razones por las que se encontraba en la región de Valparaíso.

El último antecedente que se tuvo del joven fue un mensaje de WhatsApp enviado a una amiga, el jueves 21 de agosto a la 1 de la madrugada, el cual mostraba su ubicación en Viña del Mar.