 Conaf anuncia cierre de circuito de Torres del Paine y retoma búsqueda de turistas extraviados - Chilevisión
Minuto a minuto
Alcaldesa de Torres del Paine confirma fin de la búsqueda tras tragedia: Desaparecidos están en refugios Pdte. Boric tras tragedia en Torres del Paine: “Cuentan con toda la colaboración de las autoridades” “No hay ninguna persona que....”: Alcaldesa expuso hipótesis tras fatal tragedia en Torres del Paine Metro de Santiago informa cierre de 7 estaciones de Línea 1: Revisa cuáles y alternativas de ruta “Please help”: El desesperado llamado de una turista atrapada que alertó de la tragedia en Torres del Paine
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
18/11/2025 16:11

Conaf anuncia cierre de circuito de Torres del Paine y retoma búsqueda de turistas extraviados

El organismo reanudará los trabajos de búsqueda y rescate de turistas desaparecidos, los que tuvieron que suspenderse por las condiciones climáticas extremas.

Publicado por CHV Noticias

Hace minutos la Corporación Nacional Forestal (Conaf) anunció el cierre del circuito Macizo Paine del Parque Nacional Torres del Paine para facilitar la búsqueda y rescate de turistas extraviados tras la emergencia registrada este lunes.

Las autoridades confirmaron que la cifra de fallecidos subió a cinco personas, dejando la cifra de desaparecidos —de manera preliminar— en cuatro personas.

Sin embargo, esas cuatro personas ya fueron identificadas y se encontrarían en refugios del parque. 

El organismo tomó la decisión de cerrar el recinto tras sostener una reunión con autoridades regionales y servicios públicos en un reciente Comité para la Gestión del Riesgo de Desastres (Cogrid).

Junto con el cierre, se determinó el despliegue de 24 personas, entre ellos funcionarios de GOPE y Rescate de Carabineros, Ejército, Socorro Andino y del propio Conaf.

En cambio, el circuito de montaña W y el sendero Base Torres permanecen abiertos, aunque con exigencias de guías habilitados y el uso de implementación adecuada. 

Publicidad

Destacamos

Noticias

Comenzó la postulación al Subsidio DS1: Revisa requisitos y plazos para acceder a la casa propia

Lo último

Lo más visto

Aumenta número de turistas fallecidos y desaparecidos en el Parque Nacional Torres del Paine

Personal de Carabineros se encuentra en el Parque Nacional trabajando en las labores de búsqueda del grupo de turistas afectados mientras realizaban el circuito "O".

18/11/2025

“Me retiro”: Gonzalo Cáceres descolocó a Pamela Díaz tras sincera opinión sobre Felipe Kast

El reconocido maquillador no se guardó nada y aprovechó la instancia para hablar sobre la actual relación de "La Fiera" con el senador.

18/11/2025

No eres sólo tú: Confirman caída mundial de X, ChatGPT, Canva y otros sitios tras fallo

La caída tuvo su origen en una falla en Cloudflare, una empresa que protege y acelera el tráfico hacia y desde nubes públicas, nubes privadas, nubes híbridas, entre otras.

18/11/2025

Llevan 4 meses: Skarleth Labra reveló por qué no ha formalizado relación con conocido cantante

La bailarina e influencer fue interrogada por el panel de El VAR de Fiebre de Baile y sinceró que lleva cuatro meses de relación. Eso sí, aclaró que todavía no está pololeando.

18/11/2025