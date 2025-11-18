Conaf anuncia cierre de circuito de Torres del Paine y retoma búsqueda de turistas extraviados - Chilevisión

El organismo reanudará los trabajos de búsqueda y rescate de turistas desaparecidos, los que tuvieron que suspenderse por las condiciones climáticas extremas.

Hace minutos la Corporación Nacional Forestal (Conaf) anunció el cierre del circuito Macizo Paine del Parque Nacional Torres del Paine para facilitar la búsqueda y rescate de turistas extraviados tras la emergencia registrada este lunes.

Las autoridades confirmaron que la cifra de fallecidos subió a cinco personas, dejando la cifra de desaparecidos —de manera preliminar— en cuatro personas.

Sin embargo, esas cuatro personas ya fueron identificadas y se encontrarían en refugios del parque.

El organismo tomó la decisión de cerrar el recinto tras sostener una reunión con autoridades regionales y servicios públicos en un reciente Comité para la Gestión del Riesgo de Desastres (Cogrid).

Junto con el cierre, se determinó el despliegue de 24 personas, entre ellos funcionarios de GOPE y Rescate de Carabineros, Ejército, Socorro Andino y del propio Conaf.

En cambio, el circuito de montaña W y el sendero Base Torres permanecen abiertos, aunque con exigencias de guías habilitados y el uso de implementación adecuada.