Con vida y en buenas condiciones fueron encontrados los polluelos lanzados al vacío: Video generó indignación en Maitencillo - Chilevisión

Mucha molestia e indignación existe en la comunidad de Maitencillo, región de Valparaíso, tras la viralización de un video donde unos jóvenes arrojan a unos polluelos de gaviota desde la terraza de un edificio.
En el registro se aprecia a un hombre y a una mujer, lanzando a unos polluelos de gaviota desde la azotea de un edificio al vacío, mientras que su compañera, con una especie de varillas, amenaza con golpear a las aves adultas que intentaban defender a sus crias.
El video tuvo tanta repercusión que las autoridades se manifestaron al respecto, así fue el caso de la municipalidad de Puchuncaví.
"Tras la denuncia difundida a través de redes sociales por un grave hecho de maltrato animal ocurrido en el sector de Maitencillo, relacionado con daño a polluelos y crías de gaviotas, el municipio se encuentra recabando los antecedentes correspondientes", se indicó.
"Como administración, condenamos enérgicamente este tipo de acciones, que atentan contra la vida silvestre y vulneran la normativa vigente de protección animal", se agregó.
Tras la denuncia realizada por la municipalidad, el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) confirmó que funcionarios de Quillota acudieron al lugar y se iniciaron las diligencias correspondientes para evaluar eventuales infracciones a la legislación que protege a la fauna silvestre.
LUN informó que pese a la brutalidad del hecho, personal del SAG logró ubicar a los polluelos con vida en un domicilio del sector, donde se encontraban en buenas condiciones y las aves quedaron bajo resguardo.
Crías de gaviotas fueron lanzadas al vacío por una pareja de jovenes en techo del edificio "Condominio Entre las Lomas y el Mar". Av del Mar 3430, Maitencillo, Playa Chungungo, mientras las gaviotas intentaban defender a polluelos. Hay enorme indignación— SalvadorSchwartzmann (@S_Schwartzmann) January 7, 2026
