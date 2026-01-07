 Con vida y en buenas condiciones fueron encontrados los polluelos lanzados al vacío: Video generó indignación en Maitencillo - Chilevisión
07/01/2026 10:00

Con vida y en buenas condiciones fueron encontrados los polluelos lanzados al vacío: Video generó indignación en Maitencillo

El video tuvo tanta repercusión que las autoridades se manifestaron al respecto y tras la denuncia el SAG encontró a los animales.

Mucha molestia e indignación existe en la comunidad de Maitencillo, región de Valparaíso, tras la  viralización de un video donde unos jóvenes arrojan a unos polluelos de gaviota desde la terraza de un edificio.

En el registro se aprecia a un hombre y a una mujer, lanzando a unos polluelos de gaviota desde la azotea de un edificio al vacío, mientras que su compañera, con una especie de varillas, amenaza con golpear a las aves adultas que intentaban defender a sus crias. 

El video tuvo tanta repercusión que las autoridades se manifestaron al respecto, así fue el caso de la municipalidad de Puchuncaví. 

"Tras la denuncia difundida a través de redes sociales por un grave hecho de maltrato animal ocurrido en el sector de Maitencillo, relacionado con daño a polluelos y crías de gaviotas, el municipio se encuentra recabando los antecedentes correspondientes", se indicó. 

"Como administración, condenamos enérgicamente este tipo de acciones, que atentan contra la vida silvestre y vulneran la normativa vigente de protección animal", se agregó. 

Polluelos lanzados al vacío fueron encontrados con vida

Tras la denuncia realizada por la municipalidad, el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) confirmó que funcionarios de Quillota acudieron al lugar y se iniciaron las diligencias correspondientes para evaluar eventuales infracciones a la legislación que protege a la fauna silvestre. 

LUN informó que pese a la brutalidad del hecho, personal del SAG logró ubicar a los polluelos con vida en un domicilio del sector, donde se encontraban en buenas condiciones y las aves quedaron bajo resguardo. 

