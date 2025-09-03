Cobraban por agilizar trámites y manipulaban concesiones: Así operaba la red de corrupción pública desbaratada en Arica - Chilevisión

Este miércoles, la PDI Arica y Fiscalía detuvieron a 10 personas en un masivo operativo en la Seremi de Bienes Nacionales regional por delitos de corrupción pública.

En el marco de una compleja investigación que se extendió por más de dos años, la Unidad de Análisis Criminal de la Fiscalía de Arica junto a la Brigada de Delitos Económicos de la PDI Arica, llevaron a cabo, este miércoles, un mega operativo por delitos de corrupción pública al interior de la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales (Seremi) de Arica y Parinacota.

El procedimiento, que surge de una denuncia de usuarios a la propia Secretaría Regional Ministerial, permitió detener a un total de 10 imputados, 4 de ellos funcionarios de esa repartición, 3 ex funcionarios, además de un trabajador de la Dirección de Obras Municipales de Arica (DOM) y 2 particulares que ejercían como consultores.

PDI y Fiscalía desbaratan red de corrupción pública en Arica

“Se dio curso a 10 órdenes de detención por lavado de activos y falsificación, entre otros delitos de corrupción. Este procedimiento se ejecutó el día de hoy conforme a una planificación en la Región de Arica y Parinacota, y también Región Metropolitana, toda vez que un imputado fue detenido en la ciudad de Santiago. Paralelamente se realizaron diversas entradas y registros e incautación en otros domicilios de la ciudad, con la finalidad de obtener evidencia para el sustento de esta investigación, y lo propio en dependencias de la Seremi de Bienes Nacionales y del DOM (Dirección de Obras Municipales) de la ciudad de Arica”, explicó el subprefecto Marcelo García Cid, jefe de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos de la PDI Arica.

La fiscal Sacfi de Arica, Paulina Brito, señaló que "se trata de una investigación que lleva más de dos años por diversos delitos que involucran a funcionarios públicos, exfuncionarios públicos de la Seremi de Bienes Nacionales y también personas civiles vinculados a estos. La causa comienza por denuncia de propios usuarios, los cuales son puestas en conocimiento de la fiscalía por la misma Seremi. Hoy se materializaron estas órdenes de detención por diversos delitos de corrupción y asociación ilícita, y mañana se va a formalizar con los antecedentes reunidos a lo largo de esta compleja investigación".

La indagatoria, que comenzó en 2023, estableció que al menos desde 2021 los imputados se organizaron para utilizar sus posiciones como funcionarios públicos para cometer diversos delitos de corrupción pública.

Es así como montaron una red, con roles definidos, que les permitió tanto recibir sobornos de particulares a cambio de agilizar trámites y proporcionar información interna, así como también manipular el proceso de entrega vía concesiones, arriendo o venta de terrenos fiscales, favoreciendo a determinadas personas a quienes les habrían cobrado cuantiosas sumas de dinero.

Mega Operativo en Arica

En ese contexto, la PDI y la Fiscalía de Arica desarrollaron hoy un mega operativo en el que participaron cerca de 100 detectives, allanando en forma simultánea dependencias de la Seremi, DOM y domicilios particulares en diversos puntos de la ciudad, desde donde incautaron valiosos medios de prueba sobre los hechos investigados.

Todos los detenidos pasarán mañana a control de detención, oportunidad en que la Fiscalía formulará cargos en su contra.