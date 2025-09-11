 Capturan a sujeto implicado en el asesinato de empresario en Quinta Normal - Chilevisión
11/09/2025 09:44

Capturan a sujeto implicado en el asesinato de empresario en Quinta Normal

Se trata de un hombre de 28 años de nacionalidad venezolana y situación migratoria irregular. Fue detenido tras un allanamiento en su domicilio de Lo Espejo.

Publicado por CHV Noticias

La noche de este miércoles, el 0S9 de Carabineros y la Fiscalía ECOH lograron la detención de UN sujeto que estaría implicado en el asesinato de un empresario en Quinta Normal.

El hecho ocurrió el pasado 26 de marzo, cuando la víctima de 72 años identificada como Jaime Solanes Mestre fue atacado a disparos en el exterior de su empresa de plásticos.

El detenido es un hombre de 28 años de nacionalidad venezolana, cuya situación migratoria en el país es irregular, y fue capturado en su domicilio en la comuna de Lo Espejo, tras  un allanamiento en su hogar.

Al momento de su captura, el sujeto entregó un nombre que coincidía con su carnet de identidad de origen venezolano y también con el que tenía como objetivo la policía. 

Durante la jornada de este jueves tendrá la audiencia de control de detención, donde se esclarecerá el rol que jugó y las medidas cautelares en su contra. 

Lo que se sabe del asesinato a empresario en Quinta Normal

 El asesinato del empresario Jaime Solanes Mestre ocurrió a eso de las 11:15 horas del 26 de marzo, cuando la víctima llegaba a la empresa de plásticos ubicada en Pasaje Uno 1271.

En ese contexto fue abordado por un sujeto desconocido que desciende de otro vehículo y percutó al menos dos disparos en contra de la víctima cuando estaba al interior de su camioneta. 

Una de las balas llegó directamente a la cabeza del hombre, por lo que murió instantáneamente en el lugar.

