¿Aún lo utilizas? Expresidente del Banco Central propone eliminar billete de $20 mil - Chilevisión

08/11/2025 11:16

¿Aún lo utilizas? Expresidente del Banco Central propone eliminar billete de $20 mil

"El Banco Central debería decidir luego eliminar el billete de veinte lucas", fueron los dichos de José De Gregorio durante el seminario ChilePay Conecta 2025.

Publicado por Gabriela Valdés

El expresidente del Banco Central, José De Gregorio, encendió el debate tras sugerir la eliminación del billete de $20.000 durante el seminario ChilePay Conecta 2025, centrado en el futuro de los pagos digitales en Chile.

El actual decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile realizó su propuesta con la frase: "El Banco Central debería decidir luego eliminar el billete de veinte lucas". 

De Gregorio planteó que el país debe avanzar hacia un sistema donde las transacciones digitales sean predominantes, destacando que esta modernización mejoraría la seguridad y la eficiencia del sistema financiero.

Asimismo, el economista recalcó la importancia de disminuir el uso de efectivo, advirtiendo que su circulación favorece delitos como el narcotráfico y el lavado de dinero, al dificultar el seguimiento y la trazabilidad de las operaciones.

“Si uno lo que tiene que hacer con el narcotráfico o con los delitos es subirle el costo de transacción. El costo de cometer delito es mayor, porque va a haber trazabilidad que no existe con los billetes”, aseguró el decano.

