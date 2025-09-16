3 claves para saber identificar billetes falsos que circulan en Fiestas Patrias - Chilevisión

En época de Fiestas Patrias es usual que aumente el flujo de efectivo en todo el país. A raíz de lo anterior. las autoridades del Banco Central han alertado sobre la existencia de billetes falsos en circulación.
Comienzan las Fiestas Patrias y es común que en estas fechas exista un mayor uso de dinero en efectivo para realizar compras en fondas y en distintos puntos de celebración.
Es por eso que las autoridades han alertado sobre la presencia de un número masivo de billetes falsos en el mercado chileno.
Se trata de ejemplares casi idénticos a los originales, pero que en tres simples pasos se logra reconocer su falsedad.
Acá 3 técnicas sugeridas por el Banco Central para reconocer la autenticidad de un billete.
La encargada de gestión y falsificación del Banco Central, Verónica Balbontín, explicó cómo identificar si un billete es original en solo tres pasos:
Otra alternativa es utilizar una luz ultravioleta para observar si el billete cuenta con los sellos y marcas de seguridad.